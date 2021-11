AMLO: legisladores deben aprobar Reforma Eléctrica o demostrarán que no representan al pueblo

Al responder al coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, de no aprobar la reforma eléctrica, van a demostrar que no representan al pueblo.

Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI; amenaza y dice ‘como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica’. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo