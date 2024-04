AMLO llama a FGR a aclarar sobre que México es campeón en producción de fentanilo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar que México es “campeón” en la producción de fentanilo, ya que se trata de una información “muy alarmista”.

AMLO refirió que la FGR desde hace tiempo realiza una investigación sobre precursores químicos, el cual están haciendo con la Secretaría de Marina y otras instituciones relacionadas con el tema del fentanilo y los laboratorios.

“A mí me gustaría que la Fiscalía precisara sobre esto porque es muy alarmista. Si hay un hecho, lo hemos planteado aquí, estamos llevando a cabo todo un control del ingreso de precursores químicos y destruyendo como nunca laboratorios de precursores químicos, pero de ahí a que México sea el principal productor de fentanilo, sí hay una gran diferencia (…) Que nos digan la realidad”, solicitó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Jueves 25 de abril de 2024 https://t.co/KMUf0ddz0a — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 25, 2024

Felipe de Jesús Gallo, director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, reconoció el lunes que “México ha sido campeón en la producción de metanfetamina y ahora fentanilo, y ha sido el mayor proveedor de riqueza y poder para diferentes organizaciones criminales”.

Frente a esas afirmaciones, AMLO pidió serenidad y paciencia para que sea la fiscalía la que precise esa información, e incluso, destacó que muchas veces la prensa lo magnifica o destaca en las ocho columnas. Por ello, insistió en que la institución a cargo de Alejandro Gertz lo aclare o confirme.

“A lo mejor hoy o mañana la Fiscalía informa sobre esto, y en libertad ¡eh!. No tenemos nosotros ninguna preocupación si es que eso que han informado es real, y no tenemos preocupación porque todos los días estamos trabajando. Hay que esperar, no puedo decir que fue una exageración ni puedo decir que no sea cierto”, indicó AMLO.

AMLO expuso que hay que esperar a conocer cuáles son las fuentes que utilizó el titular de la Agencia de Investigación para llegar a esa conclusión de que “México es campeón” en la producción de fentanilo.

AMLO agregó que el opioide entra por Estados Unidos, Canadá y también por México donde se elaboran sustancias químicas que se introducen de contrabando.

“Es que cuando sale una noticia de esas y a ocho columnas, ¡ay!, más ahora en época de elecciones porque nos quieren perjudicar y a lo mejor están enojados en las agencias del gobierno de Estados Unidos, que no deben de enojarse tampoco. Serenidad y paciencia, vamos al debate con objetividad, hay que decir la verdad”, expresó.

López Obrador mandó un mensaje a las autoridades estadounidenses: “¿Por qué tardan tanto en el juicio de (Genaro) García Luna?, con todo respeto. A lo mejor ellos tienen una estrategia de debido proceso, pero a veces como se preguntan aquí cosas, ellos amablemente pueden informar, hasta donde se los permita la ley. Y la justicia tarda pero llega”, apuntó AMLO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR