AMLO llama irresponsable a Marko Cortés por querer tipificar el 'narcoterrorismo'

Tras celebrar la aprobación de las reformas constitucionales para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y la ley de derechos de pueblos indígenas, que serán publicadas domingo o lunes, Andrés Manuel López Obrador calificó de irresponsable al líder del PAN, Marko Cortés por proponer tipificar como delito el "narcoterrorismo", ya que abriría las puertas a la intervención extranjera.

"Es una actitud muy irresponsable del dirigente del PAN que está planteando ese tipo de cosas, que por casualidad coincide lo que están pidiendo, demandando desde el extranjero", principalmente desde Estados Unidos, sostuvo el Presidente de la República.

"Agradecerle a los legisladores, se llevó a cabo la votación y se logró tener mayoría calificada sin dar esa concesión (tipificar el narcoterrorismo) que hubiese sido fatal. Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características, para que quede completamente claro", aseguró.

Durante la conferencia de medios en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal exhibió la participación del senador panista Marko Cortés, en la discusión de la reforma para pasar a la Guardia Nacional al mando de la Sedena.

"Fue en la madrugada y mucha gente no se enteró, pero es importante que la gente sepa que hay en estos debates. No es un asunto de que les preocupe la militarización del país, les preocupe la violación de los derechos humanos, nada más que ya sabemos cómo son los conservadores aquí y en otras partes del mundo, son muy hipócritas, corruptos y autoritarios", expuso.

Cuestionó si la postura del líder panista salió de él o ¿de parte de quién?, porque es una posición que se ha adoptado tanto por el ex presidente Donald Trump y recientemente de congresistas estadounidenses, lo cual de aceptarse sería una violación a nuestra soberanía.

"Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir del extranjero organizaciones y otros países, es decir, si hay actos aquí puedan venir el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización en el caso de EU o de Rusia, o de China para no estar pensando nada más en Estados Unidos.

"Eso es lo que planteó, cuando vi esta intervención, me pregunté: ¿le salió este asunto a él o de parte de quién?, porque esto es lo que han venido proponiendo en el congreso de Estados Unidos, esto me lo planteó Trump y le dije que no, le explique que los asuntos de México lo tenemos que resolver nosotros", afirmó López Obrador.

Dio a conocer que le tocará publicar el decreto de tres de las 20 iniciativas de reformas constitucionales que mandó al Congreso de la Unión, que son la enmienda judicial, la transferencia de la Guardia Nacional a la Defensa, y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

"Ayer se aprueba en las legislaturas locales tanto la ley de derechos de pueblos indígenas, que era un compromiso que teníamos, como la reforma constitucional para constituir la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya la vamos a publicar el domingo o el lunes", indicó.

