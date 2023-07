AMLO llama a morenistas a no ‘testerear’ a sus adversarios; ‘vamos requetebién’, asegura

Ante las agresiones que sufrió Xóchitl Gálvez en Oaxaca por parte de morenistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus simpatizantes a dejar de lado la intolerancia y respetar la libertad de cada persona, para no “testerear” a sus adversarios ni con el pétalo de una rosa.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo a sus seguidores que no hay nada que temer porque su gobierno va “requetebién” y no debe darse motivos para que ataquen a los opositores con situaciones como esa.

“No somos iguales, no hay que darles motivos para nada, y no hay nada que temer , no vamos bien, vamos requetebién, estamos bien y de buenas”, ratificó al destacar que la intolerancia está del lado de la derecha.

“Entonces ahora lo que necesitamos es no sólo seguir actuando de manera respetuosa; debemos de ser más amables que de costumbre, afectuosos, no testerear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos”, dijo al tiempo que mandaba besos y con los dedos de las manos señalaba amor y paz.

López Obrador refrendó que su gobierno jamás ha reprimido a nadie como en el pasado la derecha lo realizó.

Por ello insistió en su llamado a todos para que exista respeto, ser partidarios de la libertad, “demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha, es como la mentira, es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, es clarísimo”.

El lunes, la aspirante a encabezar la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez acusó haber sufrido agresiones por parte de un grupo de morenistas durante la gira que realizó en el estado de Oaxaca.

Incluso, denunció que esas acciones habían sido motivadas por los constantes ataques que desde la conferencia mañanera lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Síguenos en Google News.

AM