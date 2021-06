AMLO llama a opositores que no les gane la rabia, que dejen al pueblo decidir en las urnas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus opositores a que se serenen, que no les gane la rabia y no se enojen a unos días del proceso electoral, y dejen que sean los ciudadanos quienes decidan a sus próximos representantes populares.

Que no se enojen, que no les gane la rabia, que se serenen porque se ponen coléricos, se obnubilan; no es para tanto, tranquilos, somos todos mexicanos, si hay democracia y le tenemos respeto al pueblo, vamos a dejar a los mexicanos que decidan emplazó

AMLO afirmó que por más lodo que tiran, que calumnian y difaman los opositores, el pueblo sabe que son sus tiempos para participar en la transformación democrática del país, porque en el pasado no se le tomó en cuenta, sólo les entregaba "migajas" y eso cuando los de arriba necesitaban votos.

En conferencia de prensa mañanera, el mandatario se pronunció porque prevalezca el amor al prójimo y no odiar a nadie; "vamos hacia adelante y además con todo, lo hemos hecho muy bien porque se está llevando a cabo una transformación profunda y no hay violencia por la transformación".

López Obrador comentó que ahora es distinto porque los ciudadanos son inteligentes y sensibles, pues "no es como piensan los conservadores que opinan con frecuencia o en sus pláticas, que el pueblo es mal agradecido, no, hay muchos ejemplos como lo que pasó en Bolivia".

Refirió que los bolivianos tras el golpe de Estado para derrocar a Evo Morales y apoderarse del gobierno los oligarcas, con el respaldo de los organismos internacionales, "que es preferible olvidarlos, ni mencionarlos", salieron a las urnas para que regresara el movimiento social.

"El pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas, callados, en un ambiente hostil votan por ellos mismos, no votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo", recordó el titular del Poder Ejecutivo federal.

En ese sentido consideró que se debe llevar a cabo la transformación del país sin violencia, y vaticinó que después de las elecciones del domingo bajará toda la intensidad política, pues como sucede en México y el mundo, en vísperas de los comicios se encienden las pasiones, brota la ruda franqueza.

"Si (Héctor) Aguilar dice que estoy tonto o (Enrique) Krauze me inventa frases, en un acto de deshonestidad intelectual, o Zahid dice que yo no sé qué no sé, no pasa nada; que la revista inglesa (The Economist), que el New York Times, no pasa nada.

"Eso puede ser polémico, calienta, pero no pasa a mayores y eso es parte de la política, de la democracia, de la pluralidad, que no todos pensemos igual", finalizó Andrés Manuel López Obrador.