AMLO: No sólo es Marcelo y Claudia, tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidente

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que mientras en la Cuarta Transformación hay muchos hombres y mujeres para llegar a ser presidentes de México, los conservadores "tienen gente impresentable" como Claudio X. González, Margarita Zavala, Gabriel Quadri, Diego Fernández y Miguel Ángel Osorio Chong.

AMLO puso entre los presidenciables de la 4T al canciller y la Jefa de Gobierno , "por ello los quieren poner a pelear, muy vulgar porque ni Marcelo (Ebrard) ni Claudia (Sheinbaum) van a caer en la trampa, y como lo dije la vez pasada, nosotros tenemos muchísimos con posibilidad de llegar a ser presidentes, mujeres y hombres, el problema lo tienen ellos, de dónde los van a sacar.

"¿Quién, Claudio (X. González), la esposa de Felipe Calderón (Margarita Zavala), Quadri, va a regresar Diego, Chong, quién? Loret de Mola porque puede ser, o Krauze o Aguilar Camín, de dónde, creen que el pueblo está dormido", señaló durante la conferencia de prensa matutina.

Ironizó sobre la oposición que otra opción sería sacar a un personaje famoso, donde "fabriquen" una candidatura y lo quieran "meter al mercado como se introduce al mercado un producto chatarra, cuando se quiere vender un detergente y con mucha publicidad se engaña de que es el que acaba con lo sucio o el cochambre"

AMLO les recomendó a sus adversarios políticos que "le echen ganas, sí se puede", además de que en el país se vive una democracia en la que hay libertades donde el pueblo decidirá a sus gobernantes.

"Pensaban que iba a ser fácil en la intermedia, ah no, ahí lo derrotamos (a AMLO) y se acaba el proyecto y volvemos por nuestros fueros y que siga la corrupción; no pudieron. Ojalá y ellos vayan entendiendo que son otros tiempos y que ya no se permite robar, prohibido robar, se acabó la robadera", enfatizó.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que no habrá repercusiones en Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum por la tragedia en la Línea 12 del Metro, ya que se ha aguantado la fuerte andanada de ataques, que en otras circunstancias no se habría podido hacer, sin embargo "el pueblo siempre es el que nos ha estado apoyando".

Mandó también un mensaje a sus contrincantes de que no se preocupen porque al concluir su mandato se retirará definitivamente de la política a partir de septiembre de 2024 cuando termine la Presidencia.

"No se preocupen, yo odio a los tiranos, soy demócrata y soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección, y si lo permite el creador, el pueblo, voy a estar hasta finales de septiembre de 2024 y me desaparezco, me jubilo, no vuelvo a participar en nada en política, ni voy asistir a ninguna conferencia", finalizó.