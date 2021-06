AMLO: México tiene auténtica democracia, no hubo conflictos tras resultados de elecciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que al concluir los cómputos distritales de las elecciones del domingo pasado, quedó demostrado que en México se establece una verdadera y auténtica democracia, pues hubo comicios limpios, libres y no de Estado como era la mala costumbre.

AMLO dijo que hay algunas inconformidades que serán canalizadas por la vía legal, al tiempo de celebrar que no hay movimientos de protesta postelectorales como sucedía en otros tiempos cuando imperaba el fraude electoral, se imponían elecciones de Estado; esta es una muy buena noticia que se avanzó en la democracia.

No hubo problemas en los cómputos, lo cual demuestra que las elecciones fueron limpias, libres, no fueron elecciones de Estado como era la mala costumbre, debemos de celebrarlo porque logramos nuestro propósito, de establecer en México un verdadera y auténtica democracia. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

AMLO aprovechó para enviar un saludo a cada uno de los 15 gobernadores que ganaron la elección del pasado 6 de junio, 11 del partido Morena y la alianza con el PT y PVEM, dos del Partido Acción Nacional, uno de Movimiento Ciudadano, y uno del Verde Ecologista.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO destacó que un periódico inglés "despistado" señala que los partidos no lograron la mayoría calificada. Agregó que sus opositores como tenían todo preparado para celebrar que "nos había ido mal", pues se quedaron ese guión.

Periódicos más famosos actúan con falta de ética: AMLO

Expuso que se tiene que continuar informando a los mexicanos para que no haya manipulación porque "no sólo en México hay pasquines, hasta los periódicos más famosos actúan con falta de ética y manipulan, me refiero a los periódicos más famosos del mundo para no estar pensando que solo en es nuestro país".

AMLO de nueva cuenta dio un repaso a los resultados de la coalición Juntos Haremos Historia en la Cámara de Diputados, donde los partidos que la conformaron obtuvieron 186 distritos electorales, la alianza del PAN, PRI y PRD, 107, y Movimiento Ciudadano, 7.

"Para llegar a 500 legisladores en total, la mitad más uno se obtiene con la alianza porque sumaría 197 de Morena, más 40 del PT, 44 del PVEM, que fueron en la alianza, que suman 281, y se requiere para mayoría simple 251, porque es la mitad más, con eso se garantiza el presupuesto que es lo más importante", subrayó AMLO.

ntb