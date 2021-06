Admite AMLO que “fuego amigo” en Morena repercutió en resultados en CDMX

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que “el fuego amigo” en Morena pudo haber provocado la derrota en la Ciudad de México, porque dentro del movimiento “hay quienes no han entendido” el momento histórico y definitorio del país, e incluso apoyaron a candidatos “impresentables”.

Cuestionado sobre las pugnas internas en su partido y el llamado “fuego amigo” como factor para perder importantes espacios políticos en la capital, AMLO respondió:

“Seguramente eso también afectó”, porque “hay quienes están en el movimiento y que no han entendido que estamos viviendo un momento definitorio, un momento estelar, es la transformación del país”.

En una crítica al partido guinda, AMLO opinó que quienes han mantenido esa postura “siguen viendo sus intereses personales, los intereses de grupo, no alcanzan a ver más de lejos, no alcanzan a entender que el poder no tiene sentido si no tiene como propósito la justicia”.

Durante la conferencia de prensa, AMLO destacó que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

“Todo lo otro es politiquería, es fantochería, prepotencia, ambición, individualismo. Entonces sí, existe eso, de que piensan que es lo mismo, que es el ‘quítate tú porque quiero yo’, se les olvida que estamos viviendo un momento histórico de transformación”, aseveró.

AMLO advirtió que “son tan irresponsables e inconscientes que por su ambición personal, son capaces de apoyar a los conservadores corruptos”, e inclusive opinó que “votaron por cada personaje impresentable… pero somos libres, y que sigan su camino”.

Sin embargo, AMLO insistió en que el factor principal que repercutió en los resultados electorales en la capital del país y donde la ciudadanía votó por otra fuerza política, fue por la alianza entre PAN, PRI y PRD.

“Fue que se agruparon todos los adversarios que no quieren la transformación porque no quieren perder privilegios”, indicó al insistir en el “bombardeo” y “guerra sucia” por parte de la oposición en el marco del pasado proceso electoral, así como los medios de comunicación.

AMLO, por otro lado, confirmó que se reunió el miércoles con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para abordar temas relacionados con el transporte en la Zona Metropolitana.

Incluso, este jueves desayunó con Sheinbaum Pardo con el fin de platicar sobre la rehabilitación de la Línea 12 del metro que va de Mixcoac a Tláhuac, entre otros temas.

FGR