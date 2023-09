AMLO: Marcelo Ebrard tiene libertades para impugnar proceso en Morena

Ante el recurso de impugnación que presentó Marcelo Ebrard en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) contra la Comisión de Honestidad de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay libertades y son procedimientos legales.

Sin ahondar en el tema durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, el primer mandatario señaló que ya no pueda hablar de temas electorales por las restricciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Nada, nada, nada, nada. Son procedimientos legales y hay libertades, es lo único que puedo comentar”, señaló.

AMLO recordó que ya entregó el bastón de mando del movimiento de la Cuarta Transformación a la coordinadora nacional de los Comités por la Defensa de la 4T, Claudis Sheinbaum.

“Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué, como es de dominio público el bastón de mando aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota como dicen ustedes”, apuntó AMLO.

El lunes por la tarde, Marcelo Ebrard presentó un juicio de protección de derechos políticos ante el TEPJF, después de que la Comisión de Honestidad de Morena no respondió en el plazo de cinco días si procedía o no la impugnación al proceso interno donde ganó Sheinbaum la encuesta.

En el escrito se pide ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno para la elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación.

Sin embargo, la comisión de Honestidad morenista no respondió en tiempo y forma, por lo que Marcelo Ebrard recurrió al TEPJF donde interpuso un juicio para la protección de los derechos político electorales.

