AMLO: México insistirá para que Austria devuelva el penacho de Moctezuma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México insistirá para que el gobierno de Austria devuelva al país el penacho de Moctezuma.

En conferencia de prensa, hizo un llamado para que el gobierno austriaco cambie de parecer y que devuelva lo que le pertenece al pueblo de México.

“Ojalá cambien de modo de pensar y se quieran reivindicar”, resaltó AMLO, al señalar que Austria se ha apropiado “de algo que es de los mexicanos”.

Recordó que el año pasado, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller solicitó al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen el préstamo de la pieza para poder exhibirla, pero que el mandatario de ese país se negó.

No se siguió con el tema porque hubo esa negativa, es una actitud muy arrogante, proponente, pues no hay justificación de que no pudiera trasladarse