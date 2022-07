AMLO: “En México no vamos a permitir una dictadura”, asegura durante presentación de obras en Cancún

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aspira a fortalecer un sistema democrático en México, por lo que no permitirá una dictadura en el país.

En el discurso que dio durante el inicio de obras de infraestructura en Benito Juárez, Quintana Roo, afirmó que en los dos años que le quedan a su gobierno seguirá actuando con rectitud y garantizará todos los derechos, entre ellos, el derecho a disentir y las libertades ciudadanas.

“Nosotros aspiramos a fortalecer un sistema verdaderamente democrático, en México no vamos nunca a permitir una dictadura, tenemos que garantizar por encima de todo las libertades, que todos puedan expresarse y si tenemos nuestra conciencia tranquila no tenemos nada de que preocuparnos, vamos a seguir gobernando en bien de México”, aseguró.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo Federal dijo que atenderá todas las necesidades del pueblo, entre las que mencionó la búsqueda de personas desaparecidas y la pacificación del país, pero en este tema reiteró que mantendrá su política de “abrazos, no balazos”.

“Tenemos que lograr paz y tranquilidad, con la filosofía de que la paz es fruto de la justicia y eso es lo que vamos a seguir aplicando como política, no les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven que soy un poco perseverante, lo voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos, y justicia, atender a la gente más necesitada, atender a los jóvenes, para que nadie se vea obligado a atender el camino de las conductas antisociales, así vamos a seguir serenando a nuestro país, no es un asunto fácil”, declaró.

López Obrador expresó que su sueño, que espera convertir en realidad al cierre de su mandato, es acabar con la pobreza, por lo que dijo que mantendrá todos los programas de Bienestar.

“No vamos a fallar, nos faltan dos años y si en menos de cuatro hemos hecho, consideramos, bastante, en beneficio del pueblo, enfrentando adversidades, porque nos tocó la pandemia y ahora esta crisis provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos saliendo adelante y estos últimos años vamos a hacer mucho más.

“Mi anhelo, mi propósito fundamental, mi sueño que quiero convertir en realidad es que cuando termine mi mandato haya más igualdad, que no haya pobreza en nuestro país y vamos a seguir, por eso, con todos los programas de Bienestar”, aseguró.

FBPT