México, preparado ante alza en precios de combustibles

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que Mexico no está a favor de la guerra, al tiempo de negar que el conflicto entre Rusia y Ucrania pudiera traer consecuencias importantes en la economía mexicana como es el caso de los precios de los combustibles.

En conferencia de prensa, indicó que aunque aumentara el precio de las gasolinas de importación y el petróleo crudo, México cuenta con un subsidio que "permitirá que los precios no aumenten por encima de la inflación".

AMLO señaló que su gobierno también se encuentra preparado en caso de que aumente "mucho" el precio del gas, pues si esto sucediera, se podrían echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica.

leer más Diputados condenan ataque de Rusia a Ucrania

"Informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar. Producir energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar las hidroeléctricas, para que no haya apagones y no falte la luz", indicó el Presidente.

Expuso que si bien en las últimas horas se comenzó a mostrar intranquilidad y nerviosismo en los mercados por la situación de Ucrania, México mantiene una buena apreciación del peso.

"Nos agarró con una apreciación del peso, hasta ayer teníamos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda, un peso fuerte: 20.29; tenemos margen", apuntó.

leer más Ucrania reporta 40 de sus soldados muertos por ataques de Rusia

Reiteró que la posición de México en el conflicto de Ucrania es el deseo que se mantenga el diálogo y que no haya guerras.

"Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo. No queremos la guerra en ninguna parte. No queremos la confrontación bélica", expresó.

"Que no se use la fuerza, que no haya invasión; no estamos a favor de ninguna guerra, México se ha pronunciado por la paz y esa es la postura internacional de México", afirmó AMLO.

lemm.