AMLO: México sería un infierno si no combatiéramos a los criminales

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de legisladores de Estados Unidos de que en México no se está haciendo nada para detener el flujo de fentanilo a esa nación, "si no lo hiciéramos sería un infierno", indicó.

"Sobre la manera alevosa y prepotente en que actúan estos legisladores y que es falso que no estemos atendiendo el problema, al contrario, si no actuáramos como lo estamos haciendo, México sería un infierno, porque estaría en manos de la delincuencia organizada y de la de cuello blanco. Habría como en tiempos de Calderón, un narco estado y no una auténtica democracia esa es la nueva realidad", aseguró López Obrador.

También respondió a Marko Cortés, el dirigente panista, que se pronunció por trabajar junto a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

"Al jefe de la DEA lo destituyeron nada más porque le encontraron que convivía con narcotraficantes y este señor me recomienda que nos alineamos a la DEA y agrega en una declaración que si no me alineó, me va a pasar lo de García Luna, yo no soy Calderón, Marko cortés, más respeto por favor", señaló el mandatario.

López Obrador descartó que si se logrará cerrar por completo la frontera al paso de fentanilo se reduciría el consumo en Estados Unidos, si no se atacan las causas de la descomposición social.

"Bueno no llega el fentanilo, se bloquea por completo en la frontera; que conste que no se produce en México, viene de Asia, entra una parte por puertos del pacífico y estamos evitando la entrada ilegal, porque se utiliza también como medicamento para quitar el dolor, pero también entra por otros lados a Estados Unidos no solo por México, pero ¿qué no pueden producir otra pastilla? ¿Con los mismos efectos dañinos?", cuestionó el mandatario.

