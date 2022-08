AMLO: La mina Pinabete, en Coahuila, no debió tener permiso para operar

La concesión a la mina el Pinabete, en el estado de Coahuila, no debió entregarse por el riesgo que representaba estar junto a una explotación abandonada, pero gobiernos anteriores entregaron 120 millones de hectáreas a empresas privadas, denunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Yo creo que la medida más importante es el no permitir que se sigan entregando concesiones, eso hace la diferencia, en los medios en general no se ocuparon en su momento de lo que podríamos llamar el derroche de concesiones mineras, la forma en que entregaron millones de hectáreas para la concesión minera.

"Esta mina fue concesionada por (Vicente) Fox, y si estamos viendo lo que sucedió, no se debió entregar una concesión junto a una mina cancelada inundada junto a una concesión enorme, entonces la Fiscalía tiene que hacer la investigación sobre estos hechos", se pronunció AMLO en la mañanera en Palacio Nacional.

Le envió un mensaje al pueblo de Coahuila, donde se celebrarán elecciones el próximo año.

"Aprovecho la oportunidad para decirles que ya andan zopiloteando, va a haber elecciones en Coahuila, entonces van a querer y eso es lo peor, la falta de escrúpulos morales que llevan a estás desgracias y todavía sacan raja política; fue lo que hicieron durante el incendio de la Guardaría ABC apoyados con los medios culparon a quienes les convenía y así impusieron a un gobernador valiéndose de la tragedia.

"Por eso le digo a la gente de Coahuila que no se dejen manipular, no hace falta que yo les recomiendo mucho sobre esto, ya la gente está muy avispada, pero no está de más" destacó AMLO..

Reconoció que en la mina de Sabinas se conjugaron tanto la corrupción como el poder caciquil que controla grandes zonas en esa entidad.

Critica PAN tardanza en pedir ayuda para rescate de mineros

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, criticó la tardanza de las autoridades federales en solicitar ayuda a otros países para rescatar a los diez mineros atrapados en la mina Pinabete, en Sabinas, Coahuila.

A través de sus redes, el panista detalló que tras 13 días del incidente en el pozo del Pinabete, las autoridades apenas comienzan a solicitar ayuda de Estados Unidos y Alemania.

“Después de 13 días, piden ayuda a Estados Unidos y Alemania por la tragedia de la mina. ¿Por qué tardaron tanto? Estamos hablando de vidas humanas. Si no podían, desde el primer día tuvieron que pedir apoyo”, destacó.

Cortés Mendoza reprochó que la falta de respuesta de las autoridades al rescate de los mineros y dijo, que debieron haber solicitado apoyo desde el primer día del incidente.

La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se consultará a dos empresas por el rescate de las personas atrapadas en Sabinas, con el objetivo de ver con mayor precisión la situación en la que se encuentran los mineros.

Con información de Jorge Butrón

