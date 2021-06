AMLO minimiza violencia en elecciones; hay condiciones para celebrar "fiesta cívica"

Al minimizar los hechos de violencia registrados en el país porque no se compara con lo que sucedía en el pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que hay condiciones para que la gente salga a votar con seguridad el próximo domingo y sea "una fiesta cívica" democrática.

Durante la habitual conferencia matutina, AMLO aseguró que a pesar de que se trata de infundir miedo entre la población diciendo que hay mucha violencia con motivo de las elecciones, en todos lados del país existen garantías para acudir a las urnas sin temor.

"Espero que el domingo sea una fiesta cívica y vamos a celebrar no quien gana o pierde, sino el ejercicio democrático, el que de manera libre se lleven a cabo las elecciones en paz, un ejemplo de civismo del pueblo de México. En todos lados hay condiciones.

"Han querido dar a conocer que hay mucha violencia con motivo de las elecciones, como es un tema muy delicado y sensible, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes, pero puedo decir que aún siendo la elección más grande en los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos a elegir, aún con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo a lo que pasaba antes", agregó.

El primer mandatario comentó que en el pasado se infundía miedo para que la gente no saliera a votar, "estamos en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer", ya que existen aún esas prácticas antidemocráticas de meter temor al ciudadano para que no acuda a ejercer su derecho constitucional.

"Entre otras cosas lo hacen para poder obtener triunfos, entre comillas, con baja votación, o sea que tengan nada más los votos que ya de antemano amarraron, que vayan nada más los que ya aceptaron la dádiva o el dinero, pero que no son muchos", expuso.

López Obrador consideró que en el mundo México tiene fama de ser un país auténticamente democrático, por lo cual es una misión de todos los mexicanos mantener el próximo 6 de junio acudiendo a participar en la elección donde se renovarán más de 20 mil cargos de representación popular.

"Entonces el llamado es a no tener miedo, a participar, a ir a votar, sólo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país, con democracia. ¿Por qué se arruinó México?, por la falta de democracia, imperaba la corrupción, no elegía libremente el pueblo, elegían los potentados", aseveró.