AMLO: mis hijos no cuentan con contratos ni influencia en el gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que sus hijos y las esposas de éstos no tienen influencia alguna en su gobierno ni en algún contrato.

Nada más decir primero, que en este gobierno no tienen influencia mis hijos porque no se les da contrato a ningún recomendado AMLO

Esto al hacer referencia sobre una publicación en la que se mostró la residencia que habitó el hijo de López Obrador, José Ramón López y su esposa Carolyn Adams, ubicada en una zona exclusiva de Houston.

En el asunto del matrimonio pues ahí está complicado meterse; ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales López Obrador

En conferencia de prensa, consideró que no todo el que tiene dinero es "malvado" y aclaró que de lo que siempre ha estado en contra es de la "riqueza mal habida", así como de la corrupción.

"No me importa ni me interesa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder. El poder es humildad y el poder decir adiós en su momento", expuso el ejecutivo federal.

avc