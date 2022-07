AMLO niega confrontación con iglesias

No hay confrontación con ninguna iglesia, porque hablamos de lo mismo, amor y paz, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay distanciamiento llevamos muy buena relación con todas las iglesias, esto lo estoy viendo ahora porque los estrategas del conservadurismo están viendo por donde, porque no les salen las cosas”, señaló el Presidente.

Agregó que existe una gran identificación con el Papa Francisco en la concepción de las soluciones a la violencia que afecta al mundo.

leer más AMLO declara el fin de la evasión fiscal, durante el 25 aniversario del SAT

“Sostenemos que el ser humano no es malo sino que son las circunstancias los que los llevan a tomar las conductas antisociales, lo que tenemos que hacer es atender las causas de la violencia, que no se empobrezca al pueblo que no se abandone a los jóvenes, que no haya pecado social y esto tiene que ver con la filosofía de todas las religiones y también con el pensamiento filosófico laico, se puede probar científicamente nuestros adversarios como no pueden ahora quieren que entremos en una polémica con las iglesias hablamos de lo mismo, amor y paz, nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores con ministros de otras iglesias”, abundó.

López Obrador pidió que no se equivoquen quienes se sienten ofendidos porque se creen fifis, porque todavía “les zumba” (Falta mucho), para pertenecer a ese grupo, pues los verdaderos fifis viajan en aviones, no tienen departamentos en la colonia del Valle (al sur de la Ciudad de México).

Criticó que quienes se sienten agredidos son quienes no tienen la nobleza de reconocer que el aeropuerto Felipe Ángeles se construyó en un tiempo récord y ahora es uno de los más importantes del mundo, o la refinería de Dos Bocas, que quisieran que al día siguiente de su construcción ya produjera petróleo, pero eso lleva un proceso de integración de todas las plantas y no ocurre de un día al otro, explicó el Ejecutivo.

lemm.