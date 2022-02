Desacuerdo es con empresas españolas, no con su pueblo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no se prevén cambios en materia diplomática con España y negó que hubiera consecuencias en ese ámbito tras sus dichos sobre la “pausa”.

En conferencia de prensa desde Hermosillo, Sonora, reiteró que su desacuerdo es con las empresas españolas y no con el pueblo de ese país.

“No es ruptura en las relaciones, es nada más decir no se permite robar, no somos tierra de conquista y que no se confunda al pueblo español con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel”, expuso AMLO.

No tengo información directa porque Marcelo (Ebrard) está en Francia, pero no habría ningún problema en que se tenga comunicación, qué mejor comunicación que lo que estoy diciendo, ¿qué no se enteran? Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Dicen los internacionalistas conservadores, expertos en política exterior, que qué es eso de pausar. ¿No lo entendieron? claro que sí, es a ver, vamos dándonos tiempo, nos conviene a los pueblos, a los gobiernos para entender de que hay una nueva realidad, que hubo un cambio en México”, enfatizó López Obrador.

Sostuvo que admira y respeta al pueblo español y a los migrantes que decidieron hacer su vida en México para después convertirse en grandes poetas, intelectuales o para distinguirse en diversas áreas.

“Para no equivocarnos; las diferencias las tenemos arriba y además tenemos pruebas de lo que decimos”, compartió López Obrador.

De nueva cuenta resaltó que se trata de frenar la tendencia que se mantenía en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Niego, quienes, dijo, otorgaron grandes concesiones a compañías españolas, sin importar que se afectara a la población.

La actitud o el comportamiento de la empresa Repsol; lo que nos costó, es cosa de hacer el análisis. Lo que nos costó lo de OHL, las concesiones entregadas a esta empresa favorita del gobierno anterior, y lo que nos ha costado Iberdrola Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

