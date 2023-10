AMLO niega descontrol de los flujos migratorios

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, negó que el flujo migratorio esté desbordado en México, a pesar de que creció el número de extranjeros que cruzan el país hacia Estados Unidos; rechazó que su Gobierno haya perdido el control en este tema.

“Nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas porque trabajamos todos los días”, dijo el mandatario al destacar que el flujo “primero bajó y ahora está subiendo”.

Durante la conferencia de prensa mañanera, dejó claro que “no se ha perdido el control” de la migración, e incluso dijo que cuenta con otros datos porque “el pueblo de México es muy fraterno, muy solidario, no practica la xenofobia.

“Sí hay algunos sectores, pero muy pequeños que les incomoda, les puede afectar, sentirse mal porque hay migrantes, pero la mayoría del pueblo, no. Es muy humano, muy fraterno, entiende las causas por las que salen de sus pueblos, que no es por gusto sino necesidad”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo federal recordó que el próximo domingo tendrá un encuentro con mandatarios y cancilleres de 11 países de la región en Palenque, Chiapas, para hablar de la problemática.

Nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas porque trabajamos todos los días

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Estoy invitando a presidentes de países vecinos para analizar el problema y presentar un plan conjunto, con el propósito de bajar el flujo migratorio y ayudar nosotros, ayudarnos mutuamente para que no tengamos desgracias, para que no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran”, afirmó.

López Obrador destacó la importancia de abordar el problema migratorio de manera humanitaria y evitar la politización como, según señaló, ocurre en EU.

“En Estados Unidos politizan el asunto migratorio y, tanto un partido como otro, fundamentalmente los del partido Republicano, utilizan de bandera lo de la migración y se pronuncian en contra de los migrantes y le echan la culpa al presidente (Joe) Biden”, subrayó.

En ese sentido, remarcó que su Gobierno atiende las causas de la migración, como la pobreza e inseguridad. Reiteró que México sólo es un país de paso para los migrantes de los países de Centro y Sudamérica.

Incluso, López Obrador aseguró que nuestro país apoya a los migrantes para evitar que sufran violencia o accidentes como los ocurridos recientemente en Chiapas y Oaxaca.

“Hay incidentes, pero no pasa a mayores, estamos pendientes. Por eso queremos resolver el problema atendiendo las causas, lo que más nos preocupa son los accidentes en carreteras”, expuso.