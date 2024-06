AMLO niega persecución contra Carlos Loret de Mola; 'no tengo necesidad', afirma

Es falso que el Gobierno federal haya dado la orden de perseguir a Carlos Loret de Mola, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que el periodista denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga sus operaciones y patrimonio, lo cual, dijo, puede ser que esta institución vio “movimientos extraños”.

“Ayer o antier, creo que antier, salió Carlos Loret de Mola a decir que estaba siendo perseguido por el Gobierno, falso, nosotros no perseguimos a nadie. Puede ser que esta institución que tiene ese trabajo de ver movimiento extraños en las cuentas, es una oficina de investigación financiera para cuidar lo relacionado con el lavado de dinero.

“Esa institución a mí me ha revisado mis cuentas desde hace 20 años. Yo no tengo necesidad, ¿que voy yo andar ordenando que se investigue a Loret de Mola? Si es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace periodismo al servicio de intereses creados”, aseguró AMLO en la conferencia mañanera.

El fin de semana, la periodista Peniley Ramírez publicó que la UIF investiga desde febrero pasado a Loret, su esposa Berenice Yaber, y a Víctor Trujillo (Brozo), aunado a la indagatoria contra la empresa Latinus en materia laboral por el despido de trabajadores.

AMLO pidió a los periodistas que no utilicen al gobierno como excusa por haber perdido credibilidad, tras los reportajes que difundieron sobre sus tres hijos mayores sobre presuntos actos de corrupción, los cuales, insistió, son mentira.

“Nosotros no investigamos a nadie, no hay censura para nadie, que no nos agarren a nosotros de excusa, de pretexto. Lo que les sucedió a todos ellos es que le faltaron al respeto al pueblo y perdieron mucha credibilidad.

“O sea, se definieron por el conservadurismo, por el clasismo, por el racismo, por la calumnia, se entregaron por entero a la mentira y cuando alguien se entrega por entero a la mentira pierde la imaginación, la moral, la ética”, enfatizó AMLO.

No obstante, AMLO deseó a Loret de Mola y “Brozo” que les vaya bien y pidió que no le echen la culpa por lo “mal que la están pasando”. Además, propuso que Pablo Gómez, titular de la UIF, acuda a la mañanera para explicar este caso.

Entonces, yo creo que la están pasando mal, les deseo que les vaya bien. Ánimo, pero que no nos echen la culpa a nosotros. Ya parece que voy a andar yo diciéndole a Pablo Gómez (que los investigue)... sería bueno que venga Pablo, sí que venga AMLO

Asimismo, acusó al periodista Carlos Loret de poseer algunas propiedades en México y Estados Unidos como un departamento de lujo en Polanco, casa de campo en Valle Bravo, Estado de México, con lago artificial, en la montaña una mansión, y señaló que “no le consta” la existencia de un departamento en Miami donde era vecino de Genaro García Luna, “y cuatro departamentos más”.

