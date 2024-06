AMLO dice que nunca ofendió a Xóchitl Gálvez y cuestiona “de dónde salió eso”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, negó haber ofendido o incurrido en violencia política de género contra la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Lo anterior después de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el mandatario incurrió en esa irregularidad, lo cual fue ratificado por el pleno de la Sala Superior.

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay pruebas de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie, menos a una mujer, no sé dónde salió eso”, aclaró AMLO durante la conferencia de prensa matutina.

El éxito de la transformación también depende del cambio de mentalidad del pueblo, que conocemos como la revolución de las conciencias. Conferencia matutina https://t.co/FoXAtyDf0T — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 20, 2024

Recordó que el caso de que “en una ocasión en el instituto electoral tergiversaron, una consejera del bloque conservador (Claudia Zavala) se atrevió a cambiar mis palabras, incluso hasta la sancionaron en el mismo INE”.

Más información Mañanera de AMLO: 20 de junio del 2024

Recientemente la Sala Especializada determinó que López Obrador ejerció violencia política de género contra Gálvez durante las conferencias matutinas del 3, 5, 10, 11 y 14 de julio, y 3, 7 y 18 de agosto del año pasado. Además, el Presidente la acusó de haber alcanzado su candidatura por decisión de un grupo de hombres.

Aprovechó para criticar, de nueva cuenta, a la periodista Anabel Hernández por la campaña que emprendió en su contra donde lo señaló como “narcopresidente”, sin tener pruebas de sus expresiones.

Después de mostrar por enésima ocasión las preguntas que le hizo al periodista del New York Times, Tim Golden, luego del reportaje donde presuntamente lo vínculo con grupos del crimen organizado, el jefe del Ejecutivo federal descalificó el reciente libro de Anabel Hernández.

Aseguró que se trata de un texto de calumnias, por lo cual destacó la necesidad de ética en el periodismo, con el argumento de que no se puede difamar ni mentir con base en “fuentes anónimas”.

KT