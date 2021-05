AMLO ofrece colaboración al gobierno de Jalisco por homicidio de tres hermanos

Al condenar el homicidio de los tres hermanos González Moreno, que previamente fueron secuestrados en Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayuda al gobierno de ese estado, encabezado por Enrique Alfaro, para esclarecer los hechos, que, afirmó, duelen a los mexicanos.

"Muy lamentable todo lo que es violencia, lo reprobamos, no lo deseamos, nos afecta, nos duele, sobre todo por las víctimas y sus familiares. El caso de los jóvenes de Jalisco es un hecho muy lamentable, estamos ayudando al gobierno de Jalisco", señaló AMLO en la habitual conferencia de prensa matutina.

AMLO pidió a las autoridades estatales y municipales separar por completo a la autoridad del crimen organizado y no permitir que "delincuentes o representantes ocupen cargos públicos y que no haya contubernio ni venta de plazas, todo lo que se fue creando y hace mucho años al país".

AMLO resaltó que en Jalisco y Guanajuato es donde más presencia hay de la Guardia Nacional porque son estados con mucha violencia.

"Estamos trabajando para ayudar a los gobiernos de los estados y estamos haciendo la recomendaciones a los gobiernos estatales y municipales que no se permita la vinculación de la delincuencia con las autoridades, porque ese ha sido un problema al crearse relaciones de complicidad", sostuvo.

Al referirse al caso de Marina Garay, madre del alcalde de San Andrés Tuxtla, Veracruz, secuestrada por varios sujetos el día de ayer, deseó que se encuentre bien y ojalá sera liberada lo antes posible.

AMLO advirtió que aún cuando el presidente municipal haya solicitado que no participen las autoridades federales en el caso para no poner en riesgo la vida de su mamá, el Gobierno estará pendiente de que no se permitirá afectar la integridad física de ninguna persona.

"Nada va a quedar impune y aún cuando el presidente municipal, que seguramente tiene información o le están exigiendo dinero y no quiere poner en riesgo la vida de la mamá, dice que no participemos, no lo estamos haciendo por respeto a su decisión, pero llegado el momento vamos a actuar", afirmó AMLO.

López Obrador recordó también el caso de dos mujeres que fueron asesinadas en Cosoleacaque, donde ya hay detenidos y está por aclarar que el móvil fue un robo que se cometió.

Además del secuestro y asesinato de Claudia Uruchurtu, dirigente social en Nochixtlán, Oaxaca.

"Ya están presos los que cometieron el crimen, incluida la presidenta municipal (Lizbeth Hernández) que fue involucrada en este hecho lamentable".