AMLO ofrece mensaje por tercer año de triunfo en 2018; checa lo que dijo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) conmemora este jueves tres años de su victoria de 2018 y por ello ofreció un mensaje en Palacio Nacional,, donde se reunieron integrantes de su gabinete.

Checa lo que dijo AMLO en casi una hora de discurso:

Honestidad, eje de la política en la 4T

AMLO aseguró que la honestidad es el eje rector de su política de gobierno, toda vez que es necesario hacer gala de ella para ayudar al prójimo.

Aseveró que la honestidad es el mayor de los valores y hay que hacer gala, además de "sentirnos orgullosos de la gran reserva de valores culturales y morales que heredamos del pasado, esa es la grandeza de México”,.

AMLO dijo que la fraternidad es hacer propios los problemas de los demás, es un compromiso afectivo y la búsqueda de la resolución de problemas.

Por ello, agregó, “debe ser la guía de la acción social de estados e individuos, para afrontar la carencia de millones de personas”.

Además, AMLO señaló que es un deber colectivo y del Estado ofrecer una cuna para nacer, un pupitre para aprender, una mesa para comer, techo para guarecerse, un lugar en el hospital, y una tumba para descansar, “¿y cuál es la recompensa a esta noble tarea?, es estar bien con nuestra consciencia y con el prójimo”.

En su mensaje final, AMLO agradeció a la ciudadanía por refrendar la confianza hacia su persona, además de insistir en que siempre estará a la altura de las personas y jamás las traicionará.

Afirma que 72.4% respalda su continuidad; “estamos bien calificados”

AMLO afirmó que su gobierno está bien calificado con 6.7, mientras que 72.4 por ciento está a favor de que continúe, después de la consulta de revocación de mandato; "yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré".

AMLO dijo que aspira a convencer a más gente para que haya más revolución de las conciencias, a informar, orientar y a concientizar.

"Hoy cumplimos tres años del triunfo histórico de nuestro movimiento y aún recuerdo cuando el primero de diciembre del 2018 en el camino a la Cámara de Diputados se nos acercó un joven que me dijo: 'no nos vayas a fallar'.

"Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven ni quienes votaron por mi hace tres años. Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma, los que han llegado a la conclusión en el ejercicio de su libertad o criterio que no comparten mis ideas y que no les gusta mi estilo de gobierno o de gobernar", sostuvo. AMLO.

AMLO consideró que "nadie, en honor a la verdad, podrá decir que no he cumplido en desterrar la corrupción ni mi imaginación en beneficio del pueblo".

Expuso que los logros están a la vista a pesar de la pandemia y consecuencias que acarreó, pues existen plenas libertades y poco a poco vamos pacificando al país sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo.

En ese contexto, AMLO dio a conocer una encuesta que levantó su gobierno hace unos días en donde se realizaron varias preguntas y se pide calificar el trabajo del Presidente que recibió 6.7 a su gestión; 72.4 por ciento está de acuerdo en que continúe al frente tras la revocación de mandato y sólo 22.7 por ciento está porque renuncie.

De acuerdo con la consulta telefónica, abundó AMLO, 64.7 por ciento de los encuestados señaló que el actual gobierno representa un cambio importante, y 31.1 por ciento dijo que no; en tanto que 87.4 por ciento está de acuerdo en esa transformación y sólo 9.6 por ciento respondió que no.

En otro rubro, 42 por ciento de los encuestados consideró que está igual su situación económica con este gobierno, 15.3, mejor, y peor 40 por ciento; sin embargo, 38.4 por ciento opinó que para el siguiente año la situación mejorará, 26.8 por ciento dijo que igual, y 23.2 por ciento mencionó que peor.

AMLO explicó que 41.4 por ciento de la población consultada expresó que su situación será mejor al final del sexenio en 2024, 26.9, peor, y se mantendrá igual, 23.9 por ciento. En tanto que 43 por ciento observó que la corrupción es menor en este gobierno, y 33.3 por ciento, igual.

No hubo elección de Estado

AMLO aseguró que no se llevaron elecciones de Estad en el pasado proceso, aunque aclaró que hubo compra de votos y entrega de despensas que no fueron determinantes, como en tiempos anteriores

“No hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero ninguno de los candidatos sufrió agresiones.

"El 6 de junio se abrieron 162 mil casillas el 99.98 por ciento de los instalado, y solo 32 casillas no fueron instaladas por el ambiente de violencia, además votó 52 por ciento de los 92 millones de empadronados”, explicó. AMLO.

AMLO dijo que no hubo acusaciones de fraudes o manifestaciones en las calles, ya que se garantizaron libertades plenas sin la represión política y mediática de otros tiempos.

En cuanto a los resultados, AMLO señaló que a causa de la transformación que aplican, se terminó de integrar un bloque conservador opuesto al Gobierno federal y a las políticas que se llevan a cabo.

“No hay duda de que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha. Este grupo siempre será respetado y tendrá su derecho a disentir, son adversario no enemigos, no los tratamos como ellos cuando estábamos en la oposición, no son enemigos a destruir, sino adversario a vencer, son mexicanos con derechos”, aseveró AMLO.

AMLO aseguró que al bloque se unieron periodistas, líderes partidistas, dirigentes de la sociedad civil, políticos del antiguo régimen y empresarios, pero como era de esperarse se enfocaron en impedir en obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad es aprobar el presupuesto, “pero afortunadamente no lograron su cometido, ya que el proyecto triunfó”, dijo.

Además adelntó que Morena tendrá una cómoda mayoría para continuar con los programas sociales y ayuda a los pobres.

Admite alza del 14% en feminicidios durante su gobierno

El feminicidio ha aumentado en un 14% en este gobierno, admitió AMLO.

“Aunque todavía tenemos aumento del 14% en feminicidio, de 9% en robo de transporte publico individual y en 26% en extorsión”, indicó AMLO.

"Los estamos enfrentando, no declarándoles la guerra porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia sino con otros métodos más humanos y más eficaces; estamos atendiendo a los jóvenes, desposeídos, pobres, para que no tengan necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales", sostuvo AMLO.

AMLO explicó que del 1 de diciembre de 2018 a la fecha han disminuido 2 por ciento los homicidios dolosos, 40 por ciento el robo de automóviles, secuestro, 45 por ciento, y robo a casa habitación.

Hay gobernabilidad en nuestro país, asegura

En materia de seguridad, AMLO aseguró que "hay gobernabilidad" pese conflictos heredados, pues se han reducido los índices de delito.

El mensaje de AMLO comenzó pasadas las 11:00 horas de este jueves. Foto: Especial.

Pronósticos favorables para la economía del país en 2021

AMLO aseguró que los pronósticos para 2021 son que la economía suba 2 por ciento, sin la contratación de más deuda pública.

“Y no hemos contratado deuda publica adicional y el peso no se ha devaluado en los primeros dos años de nuestro Gobierno, el salario mínimo aumento 44 por ciento en términos reales después de 36 años”, explicó AMLO.

AMLO aseguró que no el precio de la gasolina y la luz no han subido, aunque aclaró que el gas si lo ha hecho pero adelantó que lo corregirán en los siguientes meses.

AMLO explicó que el índice de valores creció 20 por ciento, a inflación está estable, la tasa de interés se redujo 3.75 por ciento, las reservas del Banco de México eran de 173 mil 775 millones de dólares, y hoy son de 192 mil 886 millones de dólares, casi 20 mil millones de dólares más, que es un 11 por ciento.

“Es satisfactorio que de los 20 millones 613 mil trabajadores inscritos en el seguro social, se perdieron un millón 395 mil pero ya recuperamos 957 mil 248 de modo que solo faltan 438 mil 56 para estar como antes de la crisis sanitaria y lo lograremos en los siguientes tres meses”, añadió AMLO.

AMLO dijo que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias ac los programas de bienestar que se aplican en la población, porque se evitó la falta de alimentos y otros bienes. Hoy anuncia el Banco de México que las remesas en mayo alcanzaron la cifra de 4 mil 514 millones de solares, motivo por el que agradeció a los connacionales que envían los recursos.

Destaca acciones contra COVID-19

Al inicio del informe, el Presidente AMLO destacó los "síntomas positivos" que presenta México en el combate a la pandemia de COVID-19, pues de abril a junio, sostuvo, el número de contagios redujo, al igual que el número de fallecimientos.

AMLO ofreció su décimo mensaje desde que es Presidente. Foto: Especial.

"Es notorio que respondimos a tiempo", señaló AMLO sobre las acciones contra la pandemia.

"Aunque se trata de un comportamiento mundial porque ya empieza a sentirse el efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente por la vacuna, no debemos dejar de reconocer el esfuerzo conjunto hecho por el gobierno y el pueblo para ir recuperando poco a poco la normalidad", indicó AMLO.

AMLO dio a conocer que en 15 meses se incrementó el presupuesto de salud en 75 mil millones de pesos, lo cual permitió la reconversión de hospitales, contratación y capacitación de 30 mil trabajadores de salud, y se logró que ningún enfermo se quedara sin cama.

Aun cuando en estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones, me limito a decir que nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en mortalidad por COVID-19, subrayó.

AMLO destacó que el programa de vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Añadió que hasta hoy se han recibido 57 millones 336 mil dosis de vacunas de Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson y Johnson, Cansino, de gobiernos y farmacéuticas que han mostrado con hechos su solidaridad con nuestro país.

En ese sentido, AMLO agradeció a los países de Cuba, Argentina, Rusia, Estados Unidos, China e India.

AMLO expuso que se lleva vacunada a 35 por ciento de toda la población mayor de 18 años, concluyéndose toda la etapa en Baja California, siendo la primera entidad en este proceso.

AMLO comentó que en la actualidad hay 19 estados con semáforo verde, ocho en amarillo, cinco en naranja y ninguno en rojo; "es un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social en el país.