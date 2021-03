AMLO: ONU, OEA y OSC callaron ante masacres del pasado; no somos represores

Ante las masacres que se cometieron en México durante los gobiernos anteriores, los defensores de derechos humanos de la sociedad civil, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) se quedaron callados y no dijeron nada, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En los gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil, porque antes se conocía como pueblo, se quedaron callados, incluso los organismos de la ONU, defensores de derechos humanos, de la OEA.

"Ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales, y eso no, no", afirmó AMLO al ratificar que no quiere pasar a la historia como "un presidente que no quería que se violaran los derechos humanos, que sin embargo sólo hubo un caso. No queremos uno solo".

Acompañado de su homólogo de Bolivia, Luis Arce, AMLO señaló que los gobiernos neoliberales no sólo saquearon al país sino que utilizaron la fuerza, declararon la guerra a la delincuencia organizada sin atender las causas que la originaban y hubo muchas masacres.

"Aquí hablábamos de que en los periodos donde gobernó el conservadurismo, en los enfrentamientos eran más los muertos que los detenidos porque remataban a los heridos, eso nunca jamás", destacó AMLO.

En ese contexto AMLO denunció que los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas "nos quisieran equiparar con los otros gobiernos. Nosotros no reprimimos a nadie".

ntb