AMLO parafrasea a Enrique Peña Nieto: "Consulta en 15 días, no menos, en 20"

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, evocó a su antecesor Enrique Peña Nieto, al mofarse de él en cuanto al tiempo que falta para la consulta popular sobre aplicar o no la ley a los expresidentes; "en 15 días, no menos, en 20".

AMLO parafraseó a Peña con una sonrisa en los labios: "Considero que debe de expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días, menos, en 20, de este domingo en ocho", mientras los reporteros soltaban la carcajada.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que ya no hablaría más de la consulta popular porque "si no me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral".

lee más INE ordena retirar mañanera de AMLO por no cumplir con veda por consulta popular

AMLO dejará que sea la ciudadanía quien decida si se juzga a EPN por el espionaje cometido durante su gobierno

En ese contexto se le preguntó si pediría que el expresidente Enrique Peña Nieto comparezca ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se descubrió que en su gobierno se espiaron a más de 15 mil personas, entre ellos él, ante lo cual, López Obrador pidió que sea la ciudadanía quien opine al respecto en la consulta.

"Yo envié esa iniciativa con ese propósito, para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan", comentó. Andrés Manuel López Obrador

El mandatario mexicano reiteró que la consulta es un buen ejercicio democrático participativo, que sólo se pudo llevar a cabo en su gobierno.

AMLO destaca el papel de la consulta popular en la democracia participativa

AMLO destacó que "es un buen método el de la consulta, el preguntarle a la gente, que no nos conformemos con la democracia representativa, que avancemos en la democracia participativa".

"Se ha venido hablando de esto desde hace 20 años, pero pura simulación de democracia participativa, que la consulta, que el plebiscito, que la revocación del mandato, pero es hasta ahora que podemos llevar a cabo esta forma de gobernar con la gente”. Andrés Manuel López Obrador

López Obrador señaló que la consulta popular es uno de los instrumentos de mandar obedeciendo, que ayudan mucho porque se tiene el respaldo de los ciudadanos y se escucha al pueblo.

El INE instalará el 1 de agosto más de 57 mil mesas donde habrá cerca de 286 mil funcionarios para recibir la opinión de hasta 93.4 millones de votantes sobre si se están a favor o no de que sean juzgados los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.