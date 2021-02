AMLO: No soy partidario de que se regulen los medios de comunicación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es partidario de que no se regule a los medios de comunicación, luego de la iniciativa que presentó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal para ordenar las redes sociales en México.

"Soy partidario de que no se regule con lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Que no haya ningún mecanismo de regulación, de censura", afirmó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

AMLO opinó que son temas polémicos lo que tiene que ver con la regulación de medios, por lo que tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las propuestas y desde luego aceptadas en este caso en el Senado de la República.

El mandatario dijo que Monreal está en su derecho y cuenta con la facultad de presentar iniciativas de ley.

Recordó que en México debe haber cero censura, por el contrario que se garantice la libertad de expresión.

"Por eso no me gustó cuando se silenció al presidente Donald Trump, no acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legítimamente constituidos", estableció.

AMLO subrayó que "en las redes hay ataques, que hay bots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, y el que insulta no es visto, no lo siguen; el que argumenta, el que esgrime razones, el que tiene fundamentos, elabora buenas explicaciones, ese lo siguen en las redes".