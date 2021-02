Ricardo Monreal pospone por 3 semanas iniciativa para regular redes sociales

Ante la ola de críticas a su iniciativa para regular las redes social, el senador Ricardo Monreal anunció que pospondrá por tres semanas la presentación de su propuesta ante la Cámara alta, con el objetivo de que ciudadanos, empresarios, intelectuales, académicos y todas las personas interesadas, conozcan el proyecto, opinen, y generen propuestas.

A través de un video, pidió no dejarse engañar, pues su minuta busca proteger el derecho a expresarse. "Infórmate, lee, que no te engañen que no te manipulen lo único que queremos es proteger tu derecho a expresar y a decir lo que quieras", indicó.

Monreal Ávila se convirtió en tendencia en Twitter a través del hashtag #FueraMonrealDelSenado, donde más de 15 mil usuarios criticaron su propuesta.

Además, la propuesta ha sido calificada como “censura” por parte de los senadores de oposición, específicamente los del Partido Acción Nacional (PAN).

“Los enfoques pueden ser distintos, pero el problema y del debate es el mismo, por eso es necesario encontrar una manera de regular las redes sociales para proteger la democracia y la libertad de expresión y de manifestación, el acceso a la propia comunicación y a mantener libre la manifestación de ideas”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

también puedes leer PAN se manifiesta en contra de la iniciativa que pretende regular las redes sociales

El legislador reconoció que la regulación de las redes es un tema complejo, pero pidió no rehuir a legislar en la materia, pues es algo que se está dando a nivel internacional.

"Tarde que temprano, se regulará, si hoy renunciamos a hacerlo por presiones de los poderosos o de las plataformas, será muy pobre nuestra exposición, porque más temprano que tarde se van a regular aquí y en el mundo", puntualizó.

El senador puso como ejemplo a Estados Unidos, pues la semana pasada tres legisladores demócratas propusieron modificar la Ley para que las redes sociales tengan mayor responsabilidad sobre su uso.

También señaló que en la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales contempla que las grandes plataformas tengan la obligación de eliminar cualquier riesgo de su servicio que atente contra los derechos de expresión y de informarse a cada uno de sus usuarios.

El lunes, Monreal Ávila hizo pública su propuesta la cual contempla que las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, o Youtube que cancelen una cuenta de forma deliberada.

También establece que el IFT pueda sancionar con hasta con 89 millones de pesos a las redes sociales que violenten la libertad de expresión de sus usuarios.

Con información de Antonio López.

JVR