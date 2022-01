Este sexenio, con más bajas que otros: PAN

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, aseveró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como uno de los mandatarios que más muertes generó en un sexenio.

En conferencia de prensa, afirmó que tanto por el número personas que han fallecido por la inseguridad, que ha duplicado la de otros gobiernos, como por las que han perdido la vida por la pandemia de COVID-19, el actual titular del Ejecutivo federal es responsable del mayor número de muertes .

La senadora panista estimó que es viable que todos los mexicanos que se sientan agraviados por haber perdido a algún familiar por las fallas en el sistema de salud, pueden proceder con denuncias en contra de Hugo López-Gatell, quien se ha hecho cargo de la estrategia contra la pandemia de COVID-19 .

"Todos aquellos que se sienten agraviados, familia, amigos que hemos vivido una experiencia de perder a alguien cercano por falta de vacunas, porque no había hospitalización, oxigenación, acceso a un sistema de salud que pudiera salvar la vida de cientos de miles de gentes, a todas las personas agraviadas, afectadas, por supuesto decirles hay que levantar la voz y hay que presentar las denuncias correspondientes".

López Rabadán reprochó que el Gobierno federal haya decidido concentrar las vacunas para privilegiar su aplicación en personas que puedan redituar resultados en votos.

"En otros países, incluso de América Latina, se está vacunando a niños de tres años y aquí en México no quieren vacunar a los menores de 15 años, pareciera que si no votas, no cuentas para el Gobierno de Morena, eso es terrible, inhumano y miserable".