AMLO: Se pensó comprar 51% de acciones de Banamex, pero ya no tengo tiempo

El Gobierno federal pensó en adquirir el 51 por ciento de las acciones de Banamex, pero desistió porque “ya no daría tiempo de consolidar un banco con inversión público-privada”, reconoció este miércoles l Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Llegamos incluso a pensar en la posibilidad de que el Gobierno, la nación, fuese dueño del 51 por ciento de las acciones y que 49 quedara en manos de particulares ¿por qué?, por lo mismo, porque imagínense que el Gobierno maneja 7 billones de pesos del presupuesto, un banco que tenga ese manejo de recursos, si no en exclusiva, sí de manera preferente pues tiene garantizado a un cliente importante.

"Además, es sabido eso lo pueden ustedes revisar en el internet, de que todos los bancos tienen utilidades y son de los que más utilidades tienen están entre las cinco grandes corporaciones que obtienen más utilidades anuales”, destacó el mandatario.

Aunque Citibanamex anunció que venderá sus operaciones en el país, López Obrador dijo que no buscará que la institución pase a manos del gobierno para evitar que sea blanco de sus críticos.

“¿Por qué no lo hicimos? Es importante todo esto, el plantear porque ya no tengo tiempo, ya participar; en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto, con participación mayoritaria del gobierno, tendríamos que convocar a inversionistas nacionales, hacer una serie de cambios, y también, imagínense, cómo se iban a poner los conservadores, si de por sí están muy rabiosos, irritados, es decir ya llegó, ¿no que no?: 'ahí está el estatismo, el totalitarismo, el populismo', etcétera”, expuso el Presidente.

Añadió que aunque no puede meterse en todo, no descarta que el Banco del Bienestar también pueda convertirse en una aseguradora.

“Podemos ahorrar y tener una aseguradora y eso no es tan complejo, claro que para los dogmáticos del neoliberalismo esto es un sacrilegio, pero voy a ofrecer disculpas”, ironizó el mandatario.

