AMLO hace 'pequeño reproche' a Trudeau por reimponer visado a mexicanos; no romperá relaciones con Canadá

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó un “pequeño reproche, fraterno, respetuoso” al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, tras la decisión de este gobierno de reinstalar la solicitud de visas a los mexicanos, lo cual, dijo, solo afecta a 40 por ciento; anunció que por ello, México no romperá relaciones con ese país.

AMLO descartó alguna medida de represalia contra Canadá por esta determinación que entrará en vigor a partir de este jueves, sin embargo, insistió en que no hay ningún problema con el pueblo ni con el gobierno canadiense, a quienes expresó “amor y paz”.

“No podemos nosotros romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos, porque es muy bueno el intercambio económico, van trabajadores mexicanos a Canadá desde hace tiempo. Entonces tenemos que actuar con prudencia, con serenidad.

“Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al primer ministro porque nosotros les ayudamos y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien”, afirmó AMLO.

En conferencia de prensa en Cancún, Quintana Roo, AMLO dijo que independientemente de la decisión de Canadá sobre el tema de visado, será difícil que se pueda concretar la Cumbre de Líderes de América del Norte con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro canadiense, en abril próximo.

Lo anterior, añadió, porque ya está en curso el proceso electoral tanto en EU como en México para elegir al presidente de ambas naciones en noviembre y junio, respectivamente, lo cual no se previno de manera correcta para llevar a cabo dicha cumbre.

“No, no. Va a ser muy difícil ya que haya cumbre, pero no por nosotros sino por las campañas, eso es otro asunto, que no se cuidó, con todo respeto lo digo, es que hay veces que no se sabe que la política entre otras definiciones, la política también es manejo de tiempos.

“¿Cómo empezando un proceso electoral en México se toma esta decisión unilateral, ¿o es casual? No hay ninguna respuesta de parte nuestra para afectar las relaciones, nada más que como esta la temporada política, pues es muy difícil que se dé un encuentro porque hay elecciones también en EU y yo ya voy de salida, nada más me faltan siete meses, y tres que son los tiempos de campaña donde va a haber más calor, se van calentar un poco más las cosas, los ánimos”, subrayó.

López Obrador indicó que los temas de migración, tráfico de fentanilo y de armas, que son los que se abordarían en la Cumbre del Norte, han sido atendidos por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.

Además, expuso, “ya voy de salida, hay que dejarle tarea a los que nos van a relevar, si no qué van a hacer. Tienen que darle continuidad a la transformación, ya nosotros estamos cerrando el ciclo y voy me voy a jubilar”.

El Presidente opinó que quizá haya alguna inconformidad de Trudeau porque México desplazó a Canadá como uno de los principales socios comerciales a nivel mundial.

“A lo mejor eso tiene Trudeau, la verdad con todo respeto. Primero desplazamos a China y se quedó Canadá en segundo lugar, y ya también los rebasamos, ahora México es el que tiene el primer lugar, pero algo hay. De todas maneras hagan lo que hagan nuestro respeto al señor Trudeau y más al pueblo de Canadá. Amor y paz”, finalizó.

