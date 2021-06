AMLO: Personas deben superarse no aspirar a ser "fifís" ni egoístas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que las personas deben superarse, pero no para convertirse en "fifís" ni volverse egoístas con una "vida vacía, de lujo barato y de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales".

Ante la polémica por sus declaraciones sobre los aspiracionistas tras las elecciones del 6 de junio, AMLO destacó que pueden tener grados académicos del más alto nivel y ser muy susceptible a la manipulación, como sucedió en la Ciudad de México donde se dejaron llevar por la "guerra sucia" contra la 4T.

"Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina, repito, no aspiracionista, claro que hay que superarnos pero no volvernos egoístas, y aspirar a ser fifís. Toda esa vida vacía, de lujo barato, de apostar a todo lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole", afirmó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal habló de nueva cuenta sobre la elección en la capital mexicana y en otras partes del país donde la ciudadanía se dejó sorprender por las "mentiras" de los conservadores.

"Ayer hablaba de que en algunas partes se dejaron sorprender por falta de información, sobre todo aquí en la ciudad, el manejo fascistoide de la información que la gente se aturdió porque funcionó la máxima de Goebels de que 'una mentira que se dice muchas veces se puede convertir en verdad'", refirió AMLO.

López Obrador reiteró que sus adversarios ya se saboreaban que iban a tener mayoría en la Cámara de Diputados, "se quedaron con las ganas, le metieron mucho dinero, pero el pueblo es mucha pieza".