AMLO: petición de libertad para Assange, por críticas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que demandó la libertad del Julian Assange, en respuesta a la crítica formulada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por el homicidio de comunicadores en nuestro país.

“Acuérdense, con todo respeto, que el señor (Antony) Blinken, del departamento de Estado, fue el primero que protestó por los crímenes de periodistas en México y después vinieron los diputados de la Unión Europea; por eso, yo como a él le importa mucho la situación, como a nosotros, de los periodistas en México y de los periodistas en el mundo, yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julian Assange”, explicó.

Añadió que no dejará de exigir que se libere a Assange porque su caso es una clara violación a los derechos humanos, “porque está injustamente detenido, no cometió ningún crimen, lo único que hizo fue dar a conocer unas prácticas injerencistas que causaban daño, violaban derechos humanos. Por eso hablé de la Estatua de la Libertad, porque ¿cómo van a tener en la cárcel a uno de los mejores periodistas, si no es que el mejor periodista de nuestro tiempo?, ¿en dónde queda la libertad de expresión?, hablando con claridad, sin medias tintas, para entendernos.

En un tema relacionado, aseguró que el expresidente Felipe Calderón le “pegó un garrotazo al avispero a lo tonto”, y eso detonó la violencia en todo el país.

“El campeón, esto les molesta muchísimo a los que avalaron el fraude, porque él llegó robándose la presidencia, aumentó homicidios 192 por ciento, porque este fue el que declaró la guerra para legitimarse, como no había ganado, también por quedar bien en el extranjero, sin un diagnóstico de lo que estaba pasando le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto y nos metió en una situación muy delicada”, advirtió.

Luego de recordar que los homicidios dolosos crecieron a partir del sexenio del expanista y alcanzaron la cúspide durante su administración, afirmó que ya están en franca tendencia a la baja.