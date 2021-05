AMLO pide a SCJN asumir responsabilidad y resolver pronto caso Cabeza de Vaca

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumir responsabilidad y se aclare si tiene o no inmunidad el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en contra de quien existe una orden de aprehensión por el presunto delito de defraudación fiscal.

Sobre Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad. Que digan si tiene fuero o no lo tiene, y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad, que todos actuemos de manera responsable, sostuvo AMLO.