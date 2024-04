AMLO pide al árbitro “jugar limpio” en los debates

En el pasado debate entre los tres candidatos presidenciales hubo “mano negra” de parte del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió “jugar limpio” en los próximos encuentros del 28 de abril y 19 de mayo.

“Ojalá y jueguen limpio. En mi experiencia, en los debates siempre hay mano negra, siempre ha habido mano negra de parte del INE y la sentí ahora, la mano negra, la mano peluda, y por eso lo dije, porque se trata de la democracia”, declaró.

El Ejecutivo federal cuestionó las preguntas que se plantearon durante el primer debate, ya que, dijo, fueron a modo y en contra de los avances logrados por el Gobierno de la 4T.

“Antes que revisen las reglas de cómo iban a recibir la llamada y qué casualidad que todas las llamadas coinciden, que está mal la salud, la educación, que hay mucha corrupción, pero al final quién las lee y a quién van dirigidas, que cuiden eso porque no nos estamos chupando el dedo”, indicó.

Opinó que la periodista Denise Maerker es una persona profesional, “pero el otro señor (Manuel San Martín) es un adversario nuestro, abiertamente en contra nuestra. Eso no se puede permitir”.

En conferencia, consideró que en este tipo de encuentros, donde hay “mano negra”, se ve el desempeño de los participantes: “Cuando hablamos de debates pueden estar marcadas las cartas o cargados los dados, pero si los representantes son buenos, saben navegar en mares, en aguas turbulentas, saben, y el que no sabe se marea, no aguanta porque ahí no es asunto nada más de los asesores”.

Sugirió a quienes van a los debates, que “no les hagan caso a los asesores, procuren ser lo más auténticos posibles, digan lo que son y piensan, que no les pongan a leer cosas que no tienen que ver con ustedes porque van a cometer errores. Busquen ser auténticos, hablen con sinceridad y les va a ir bien”.