AMLO pide ayuda a la inversión privada ante apagones en el país

El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, pidió ayuda a las empresas privadas del sector eléctrico para que no detengan sus plantas, con el fin de hacer frente a los apagones que se han presentado en el país debido a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas.

“Hago también un llamado a los empresarios de la industria eléctrica, los particulares, para que nos ayuden, cuidando que no se paren sus plantas”, dijo en la conferencia matutina, tras defender el predominio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector eléctrico.

Los comentarios del Presidente se dieron después de las declaratorias de emergencia del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por la sobredemanda de electricidad generada en el país la semana pasada, por la segunda onda de calor.

Explicó que hay más de 20 proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica y dejar a la CFE con más del 60 por ciento de la participación en generación de energía eléctrica.

“Entonces, por eso, podemos enfrentar crisis, como la de las altas temperaturas o cuando hay frentes fríos”, dijo.

Enfatizó que va a continuar con sus políticas de priorizar la generación de la CFE por encima de las plantas de particulares “y no hay mayor problema”.

“¿Cómo no voy a defender lo público? Lo otro es apostar a lo lucrativo, el dejar al pueblo en estado de indefensión. Dicen: ‘la libertad’. Sí, nada más que a ti te gusta la libertad del zorro en el gallinero, por eso no quieren que exista el Estado, todo al mercado”, externó.

Pese a reconocer que hubo fallas en las centrales de la Comisión Federal, reiteró que ya está atendiéndose el problema y suman cuatro días sin apagones generalizados en el país.

“Fallaron varias de la Comisión, ¿por qué?, porque al momento que hay más demanda salen de servicio, algunas están en mantenimiento, entran, salen a generar, pero que vengan los técnicos (a explicar a la conferencia mañanera). Estos 15 días, no, no, no van a haber, espero que todo vaya bien”, comentó.

Informó que su Gobierno ahora está invirtiendo mucho más en este sector eléctrico, luego de adelantar que este jueves acudirá personal de la CFE encabezado por su director Manuel Bartlett para explicar a fondo el tema de la alta demanda de energía en los últimos días.

Sin embargo, expresó que está creciendo mucho la demanda y puede producirse un accidente mayor si no se administra el que se apaguen durante un tiempo las luces o que no haya electricidad en determinada zona en tanto pasa la demanda.

Aprovechó para mofarse de algunos periodistas que, señaló, hablan como expertos en temas de energía eléctrica y abordan los apagones que afectaron a gran parte del país, así como las acciones emprendidas por el Gobierno de la República sobre esa problemática.

“Eso ya no se va a volver a escuchar, dentro de 15 días, pero es un ejemplo, o lo de los accidentes en el Metro o bueno, presuntos accidentes en el Metro”, finalizó.

Gráfico

Arranca temporada de lluvias con calor y 18 incendios



Al menos en 18 entidades del país se esperan temperaturas mayores a 40 grados celsius a pesar del inicio de la temporada de lluvias, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Señala que se mantendrá el ambiente “extremadamente caluroso” con temperaturas máximas superiores a 45 grados en Campeche, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Además, se prevé un ambiente de “caluroso a muy caluroso” con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Chiapas, Coahuila, Guerrero, norte de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, norte y suroeste de Puebla, norte de Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa.

En este tenor, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que hasta el momento hay 185 incendios forestales activos en el país, mismos que han afectado 107 mil 236 hectáreas de suelo, bosque y vegetación.

De acuerdo con la dependencia federal los siniestros se encuentran en 24 estados del país, además que 37 de ellos, se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP’s).

En tanto, la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) informó que en el país hay, al momento, 11 siniestros en los municipios de Tianguistenco, Atlacomulco, Villa de Allende, Coatepec, Zinacantepec, Jilotzingo y Temascaltepec.