AMLO pide a CNTE retirar plantón en el Zócalo para evitar choques con la Marea Rosa

Al asegurar que “la bandera es de todos los mexicanos hasta de los traidores a la patria”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retirar su plantón en el Zócalo, para evitar cualquier confrontación con los integrantes de la Marea Rosa.

AMLO dijo que todos tienen derecho a manifestarse en este país, contrario a lo que se vivió en el pasado cuando, recordó, le prohibían a la izquierda utilizar el Zócalo de la Ciudad de México. Por ello, es posible que puedan convivir la Coordinadora y la Marea Rosa, mencionó.

“Ojalá y los de la CNTE resuelvan dejar su protesta para evitar en provocaciones, pero también estoy seguro que si deciden quedarse, van a actuar de manera muy responsable porque son muy responsables los maestros, las maestras y nosotros respetuosos del derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos somos libres”, resaltó AMLO.

Los profesores disidentes mantienen un plantón en la Plaza de la Constitución desde el 15 de mayo pasado, en demanda de que aumente 100 por ciento el salario; restitución de maestros cesados, pensiones justas para los jubilados, así como echar abajo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Durante la conferencia mañanera desde Tapachula, Chiapas, AMLO también habló sobre el tema del izamiento de la bandera en el Zócalo durante la movilización de la Marea Rosa, este domingo.

Para los del bloque conservador que están ‘dale, y dale y dale’ que les quitamos la Bandera, no, no, no, la Bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es nuestra bandera, es la Bandera de todos los mexicanos