AMLO pide a Ebrard pensar en proyecto de transformación; 'si no se hace, no se es más que un oportunista'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Marcelo Ebrard es libre de decidir si se va o se queda en Morena, sin embargo “no hay que presionar a nadie”.

AMLO le pidió que piense en el proyecto de nación, en el pueblo, porque si no se hace “no sirve de nada un político, no se es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

Durante la conferencia de medios en Palacio Nacional, AMLO reiteró que con el exsecretario de Relaciones Exteriores mantiene una buena relación y varios antecedentes como cuando éste decidió apoyarlo como candidato a la Presidencia de la República en 2018, por lo cual confió en que se de la unidad al interior de Morena

“Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político. La política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes y es un imperativo ético, no es el quítate tú porque quiero yo.

“Se lucha por ideales, principios, no se lucha por cargos, nada de que la política es el servilismo, la abyección, la lealtad dicen unos, puro cuento, debe haber lealtad al proyecto de nación, al pueblo. Esa lealtad a los jefes o las jefas es mu relativo, suele pasar que cuando no hay principios los amigos son de mentira y los enemigos de verdad, ojalá y lo que prevalezca sea el interés general”, dijo.

López Obrador subrayó que todos en Morena son libres y no hay que presionar a nadie, pues se tiene que actuar en función de sus convicciones, principios e ideales.

“Y yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo, me consta, no solo trabajamos juntos sino que nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia, se hicieron encuestas y él aceptó el resultado, sin pedir nada a cambio”, expuso.

Incluso, comentó que los mismos conservadores de aquel entonces lo estaban “encampanando”, ayudándolo para que él fuera el candidato de la izquierda en 2018, ya que según había una encuesta donde le daban 19 puntos por encima de él.

“Me refiero a 2011 para ver quién iba a ser candidato de nosotros, esa encuesta afirmaba que Marcelo no sólo me ganaba con amplio margen en población abierta, sino que estaba Marcelo 19 puntos arriba entre los ciudadanos que se identificaban con la izquierda, o sea que querían más a Marcelo que a mí, llevaba 19 puntos”, recordó el Presidente.

