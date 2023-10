Marcelo Ebrard ratifica lealtad con AMLO, pero advierte que no se quedará callado

El excanciller Marcelo Ebrard aseguró que en 24 años siempre ha seguido la misma línea con Andrés Manuel López Obrador, por lo que resaltó que él y quienes lo respaldan son leales e íntegros, pero puntualizó que no se van a quedar callados.

Quien fuera parte de las “corcholatas” que contendieron por la candidatura presidencial de la Cuarta Transformación pidió a sus simpatizantes seguir adelante: “Que nadie se asuste, hay que defender lo que uno cree, por eso estamos aquí”.

Y subrayó la importancia de que se mantengan íntegros: “En política, la gente íntegra la cuentan ustedes con los dedos, a veces, de una mano, la gente que es íntegra, que es comprometida, que no se deja, que lucha, que no se vende, que no se dobla”.

Al asistir al informe de la diputada federal de Morena, Flor Ivone Morales, Ebrard narró que al llegar al evento “me abordó una compañera entrando aquí ‘oigan, cómo van a votar, no vayan a ser traidores".

En respuesta, reiteró que fue hace 24 años cuando buscó a López Obrador para respaldarlo y dijo que, hasta ahora, mantiene su lealtad, sin que eso signifique que se van a quedar callados ante lo que no comparten.

“Le decía yo (a quien lo interceptó a su llegada al evento): ‘mira, te lo voy a sintetizar, hace 24 años fui a buscar un día a Andrés Manuel López Obrador y le dije te voy a apoyar a ti, porque tú vas a encabezar el futuro de México. ¿Qué quieres a cambio? Me preguntó. Le dije nada, nada más quiero que tú ganes, porque queremos que México cambie, que tengamos otra situación real en el país’.

“Veinticuatro años y en 24 años siempre he seguido la misma línea, somos gentes íntegras y leales, pero no nos quedamos callados, nada más, si pensamos algo, lo decimos, y todos los que estamos aquí así somos”, manifestó.

En Xochimilco con Flor Ivone Morales , gracias por su calidez y afecto !! pic.twitter.com/mW7lWa12Pu — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 15, 2023

Ebrard agradeció el apoyo y simpatía de los asistentes, a quienes reconoció como personas con las que lleva muchos años de trabajo y camino, y “vamos a seguir trabajando en el futuro”.

En ese sentido, manifestó su respaldo para que la actual diputada federal Flor Ivone Morales gobierne Xochimilco: “Ya llegó el tiempo de que (Xochimilco) tenga a Flor gobernando, encabezando, es una persona íntegra, pero es una persona que da resultados”, expresó.

