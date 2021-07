AMLO pide a Israel actuar con respeto y extraditar a Tomás Zerón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Israel actuar con respeto a los derechos humanos para extraditar a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, acusado del delito de tortura en el caso Ayotzinapa.

No ha habido todavía respuesta y ojalá y el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Durante la habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente mencionó que hace unos días se publicó un artículo en el periódico The New York Times, donde se decía que Israel no ha atendido la solicitud de México para extraditar a Zerón, en represalia por el voto que emitió en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina.

"Antes se decía es un borrego, ahora es fake news", opinó al desestimar dicha información atribuida a "fuentes de alto nivel consultadas" que pidieron el anonimato.

México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció desde septiembre pasado la solicitud para extraditar de Israel al extitular de la AIC en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado por la Fiscalía de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Que supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina y que, como represalia, ellos no van a enviar al señor Zerón Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El gobierno de Israel criticó en ese entonces a México, sin embargo el embajador de ese país, Zvi Tal, negó lo aparecido en el diario estadounidense The New York Times.

Al respecto, el Presidente López Obrador refirió que "Marcelo Ebrard envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador, tengo entendido, de Israel en México, aclaró que no era una postura oficial", y exhibió el artículo del periódico señalado.

