En reunión sin Monreal, AMLO pide lealtad a 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador demandó lealtad a los legisladores de Morena y sus aliados del Partido Verde, del Trabajo y Encuentro Social que ayer fueron recibidos en Palacio Nacional para celebrar la aprobación de la Reforma Electoral, pero también para hacer un balance de la actividad del Congreso del último año.

Con la notoria ausencia del senador Ricardo Monreal, el mandatario señaló: “Aclaro que no me refiero a la lealtad a las personas, los dirigentes, los políticos; la lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación”.Reconoció que en política también se dan las traiciones entre quienes se dicen leales.

“Que los que hablan mucho de lealtad sin tener principios ni ideales, a la primera traicionan. No resisten las tentaciones del poder, por eso lo mejor es la lealtad al proyecto, al pueblo, a los ideales, a los principios; la lealtad a la transformación que estamos llevando a cabo”, destacó.

López Obrador consideró que los principios deben guiar a la Cuarta Transformación y por eso también les recomendó que, al tener la disyuntiva entre eficacia política y los principios, no haya titubeos y se decanten por los principios.

“Hay órdenes que no deben de cumplirse, instrucciones que no deben de llevarse a cabo, de cumplirse, cuando está de por medio el afectar una causa popular”, señaló el mandatario.

Con la presencia de las tres corcholatas presidenciales, el jefe del Ejecutivo habló de la sucesión, de la que dijo estar tranquilo porque entregará el poder a “buenos políticos”.

“Y nosotros tenemos muy buenos dirigentes políticos, eso es una bendición. Por eso me voy a ir muy tranquilo, mucho muy tranquilo; no voy a decir a dónde; bueno, sí, a Palenque, porque voy a entregar el mando a una mujer, a un hombre con principios, con ideales, con profesionalismo”, destacó.

Y tuvo palabras para quienes considera sus “hermanos”, pero en realidad son posibles sucesores: “Aquí tengo, miren, dos hermanos: mi hermano Marcelo, mi hermano Adán, y mi hermana Claudia. Y de una vez, ¿eh?, de una vez les digo: ya saben cuáles son las reglas, ya no hay dedazo, eso se acabó, eso pertenece a la época de la antidemocracia. Estamos inaugurando una etapa nueva, esto es la transformación, la Cuarta Transformación”, indicó López Obrador.

Los diputados y senadores, con excepción de Ricardo Monreal y Rafael Espino, quienes votaron en contra de la Electoral, y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, de quien no se explicó su ausencia, llegaron puntuales, con el ánimo del deber cumplido, señaló la senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena.

“Las y los legisladores podemos decir que hemos cumplido con la agenda prioritaria que el Presidente nos ha señalado. Hace algunos años, el Presidente nos planteó una serie de reformas legislativas; parece que todas se han cumplido”, dijo.

Criticó la decisión de los legisladores, de aprobar medidas que benefician más a los partidos políticos que al proyecto transformador.

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, reconoció que la negociación en torno a la decisión de guardar recursos de un año a otro, como parte de la enmienda electoral, se hizo con fines de transparencia.

“Esto es un asunto de transparencia. Hasta antes de la reforma, esos recursos se mantenían en fideicomisos opacos, los recursos sobrantes, y nadie conocía el destino. Ahora se trata de que se presente un recurso y también en el fideicomiso se podía guardar ese dinero y se podía utilizar; el objetivo de esa reforma es transparentar”, señaló el titular de Gobernación.

Niegan que hubo “jalón de orejas” del Ejecutivo

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, rechazó que en la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador las bancadas de la Cuarta Transformación hayan sido objeto de regaños.

Además, pese a que el líder Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, no participó en dicho encuentro, afirmó que existe un reconocimiento del mandatario federal hacia la labor de todos los senadores, incluyendo a éste.

“Hemos escuchado al Presidente reconociendo la labor de los senadores, incluso al senador Ricardo Monreal. Hay que ser justos, yo creo que no es correcto esconder la cabeza, el senador Monreal, en una legítima aspiración que tiene, establece criterios con base al proyecto que él encabeza, pero en el marco de la tarea legislativa ha contribuido al desarrollo del trabajo legislativo”, expresó.

Armenta subrayó que Morena no tiene en su agenda interna la remoción de Ricardo Monreal.

“Morena no tiene agenda en ese sentido, no es tema (la remoción de Ricardo Monreal), no hay ningún comentario en el grupo parlamentario. No hay nada que respaldar, porque no hay nada que discutir, está claro que es el coordinador”, apuntó en conferencia de prensa.

Por su parte, el senador morenista Elí César Cervantes Rojas señaló que la ausencia del coordinador de los senadores del guinda en la reunión de los legisladores de la 4T con el Presidente fue por prudencia y para no terminar por “estirarle más a la liga”.

Lamentó que una minoría al interior de la bancada haya aprovechado que no estaba presente el líder de la bancada para lanzar descalificaciones en su contra.

Dijo que los integrantes de la bancada en el Senado recibieron una invitación general al encuentro con el Presidente, pero señaló que las versiones extraoficiales es que no se convocó a quienes votaron en contra del Plan B.

Monreal cambia al Ejecutivo por el Santo Niño de Atocha

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien no asistió a la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que visitó al Santo Niño de Atocha, en Zacatecas.

En su cuenta de Twitter difundió un video en el que precisó que desde el lunes se encuentra en su estado natal, a donde acudió para solidarizarse por los problemas que enfrenta en materia de seguridad.

Sin hacer mención al encuentro de los legisladores de la Cuarta Transformación con el Presidente de la República, apuntó que cada año visita Zacatecas en estas fechas y que particularmente ahora lo hace ante la crisis de seguridad que atraviesa.

“Hoy, martes 20, nos tocó visitar al Santo Niño de Atocha, aquí nací, esta es mi tierra, es mi gente, mi pueblo y aquí está mi familia, realmente considero mi familia a toda la gente de Zacatecas. Llegué ayer 19 por la tarde y he venido también a solidarizarme con Zacatecas en estos momentos difíciles donde la seguridad pública es indispensable.

“Normalmente, cada año, desde el 19 de diciembre hasta finales del año, acompaño a mis hermanas y hermanos, a mis amigos y paisanos aquí en Zacatecas, y hoy no es la excepción, vengo con ustedes a solidarizarme y a enfrentar estos momentos difíciles que estoy seguro que vamos a salir adelante, confiemos en Dios y oremos porque recobremos nuestra paz y nuestra tranquilidad”, expresó.

Monreal saludó a sus paisanos a quienes también les reiteró: “Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar”.

Por separado, el senador suplente de Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, aseveró que es tiempo de que el coordinador de Morena en el Senado valore la posibilidad de ir como candidato independiente a la Presidencia.

Criticó el desplante de López Obrador de no invitar al también presidente de la Junta de Coordinación Política a la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con los legisladores de la 4T, por lo que insistió que con esta exclusión, Monreal debe valorar otras opciones.