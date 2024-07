AMLO pide a oposición hacer autocrítica, o 'no le va a ir bien', indica

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la oposición analizar lo sucedido el 2 de junio, pues de seguir en el mismo camino, “no les va a ir bien”.

“Esto fue un ejemplo y ojalá lo internalicen nuestros adversarios porque no le va a ir bien, a nadie, si no se hace un análisis, una reflexión y una autocrítica”, indicó.

Desde el estado de Puebla mencionó que la política es un asunto de todos y no es asunto de minorías, ni de una élite; por lo que pidió que “se quiten de la cabeza” que el pueblo no existe y que lo pueden manipular, y que solamente van a ver a las comunidades cuando necesiten el voto.

“En la víspera de las elecciones, repartían migajas, despensas y frijol con gorgojo. Pollos, patos, chivos, puercos, cochinos, marranos; eso era antes”, expresó.

El mandatario federal aseguró que una vez que se obtenía el voto, se olvidaban y no volvían a las comunidades, por lo que reiteró que eso se acabó. “Tengan para que aprendan”.

De esta manera dijo que la revolución de las consciencias es reconocer al pueblo, pues aseveró que lo mejor es que se le tenga amor a la gente. Indicó que, si les cuesta por su racismo y clasismo, por lo menos deben respetar al pueblo, ya que “nunca más” se debe ignorar a la gente.

Mencionó que los conservadores crearon una burbuja y una atmósfera muy apegada a su manera de pensar reaccionaria, en donde el pueblo no contaba, y pensaban que con los medios de información iban a engañarlo, por ello, dijo que apostaban a la guerra sucia.

Señaló que deben seguir haciendo justicia ya que en México hay mucho atraso, pues dijo que se va a seguir ayudando a la gente de todo el país, a través de los programas sociales.

López Obrador presumió que tiene “motor nuevo”, aunque tiene la carrocería un poco maltratada, pues aseguró que “está aflojado en carrocería” y ha recorrido todos los municipios del país.

“Conozco todos los municipios de México y les puedo decir que conozco los 570 de Oaxaca, los 217 municipios de Puebla, todos y en muchos casos los he visitado más de una vez. He hecho campaña y recorrido a ras de tierra, no crean que tengo mucha edad, no, soy joven, nada más que estoy aflojado en terracería, pero hace dos meses me cambiaron completamente y traigo motor nuevo, aunque la carrocería está un poco maltratada”, explicó.

Sembrando Vida, desde San Salvador el Verde, Puebla https://t.co/ggqf81IU5W — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 14, 2024

