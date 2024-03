AMLO pide a policía prófugo por asesinato de normalista de Ayotzinapa que se entregue

Al confirmar que sí fue asesinado el joven normalista Yanqui Kothan Gómez en Chilpancingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al policía estatal responsable, que está prófugo, se entregue a la justicia y piense en que su familia va a quedar en el desamparo, porque en este caso no habrá impunidad.

“Y el fugado ya se le está buscando. Yo espero que se le detenga, además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia porque va a quedar en el desamparo y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue”, afirmó.

El presidente explicó que está demostrado que sí fue muerto Kothan Gómez por parte del agente de la policía de Guerrero, quien, reconoció, “se fugó porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades al interior de los encargados de impartir justicia, pero ya se está actuando y no va a haber impunidad”.

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ingresaron la tarde del martes 12 de marzo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para lanzar petardos y bombas molotov, donde quemaron los vehículos que localizaron en el área del estacionamiento. Foto: Cuartoscuro

El mandatario federal indicó que se buscan todos los elementos para castigar a los responsables de la agresión a balazos de dos jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, uno de los cuales perdió la vida en el lugar y el otro resultó herido. “La instrucción es muy clara: Cero impunidad”, insistió.

Más adelante, exhortó a los normalistas que vandalizaron el martes las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero donde quemaron once vehículos, a que no abusen en sus manifestaciones, las cuales, dijo, están en su derecho de llevar a cabo.

“La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas es no caer en ninguna provocación porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso.

“Ayer fueron, tiraron piedras, bombas, hirieron a elementos de la Guardia Nacional y que no olviden que el soldado es pueblo uniformado, ellos lo saben bien como lo sé yo y muchos que recorremos el país”, aseveró López Obrador.

Aclaró que “no hay instrucción del Presidente para reprimir a nadie. Entonces pedirles que no caigan en provocaciones, que se puede luchar de manera pacífica y que no se dejen manipular porque hay muchos abogados, dirigentes de la llamada sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, supuestamente de defensa de derechos humanos muy vinculados al conservadurismo, a la derecha”.

Recomendó a los jóvenes normalistas que se manifestaron en Chilpancingo que “ser revolucionario significa luchar por causas justas y no servir a conservadores, sin proponérselo, conscientes o inconscientemente. No hay que estar al servicio de la oligarquía, hay que estar defendiendo siempre al pueblo”, finalizó.

