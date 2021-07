AMLO pide remoción de fiscal de Guanajuato; no hay resultados, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez la renovación en la Fiscalía de Justicia del estado, porque no es posible que el titular Carlos Zamarripa lleve 12 años en el cargo y la entidad no mejora en disminución de delitos como los homicidios dolosos.

Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador (fiscal) de Guanajuato (Carlos Zamarripa), no es posible.