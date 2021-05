AMLO pide a Suprema Corte claridad en fuero del gobernador de Tamaulipas, sin ambigüedades

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver con claridad el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sin ambigüedades ni retorciendo la ley, ni a lo leguleyo.

AMLO lamentó que la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas contra el juicio de procedencia para retirar el fuero al mandatario panista, ya que no es clara, e incluso ambigua.

Por eso en este asunto como en todos, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, y el Poder Judicial tiene que resolver con claridad, nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley, con claridad; no a lo leguleyo

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, respaldó la opinión de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, en el sentido de que el gobernador de Tamaulipas ya no tiene fuero.

AMLO consideró que está en manos del Poder Judicial la decisión sobre la inmunidad al panista García Cabeza de Vaca, ya que el gobierno no va a encubrir a nadie y tampoco quiere que se siga deteniendo a mexicanos en Estados Unidos y siga manteniéndose la idea de que aquí se protege a delincuentes.

Eso no porque afecta la imagen de nuestro país. En México no se permite la corrupción ni la impunidad, antes sí, ahora no