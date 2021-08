AMLO pide a trabajadores del INE aportar de su sueldo para la revocación de mandato

Durante la conferencia matutina de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió que los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) aporten parte de su salario para el financiamiento de la revocación de mandato.

Esto después de acusar que "están pidiendo muchísimo dinero" para dicho ejercicio democrático, con el objetivo de obstaculizar la realización de la consulta de revocación de mandato.

En torno al monto de la aportación sugerida por AMLO, éste destacó que una opción sería que los trabajadores del INE que ganan de 100 mil pesos en adelante aporten la mitad de sus honorarios, mientras que los que ganan de 10 mil a 100 mil deberían aportar 25 por ciento de su salario para contribuir a la consulta de revocación del mandato.

“Cuando tienen (el INE) a miles de trabajadores; con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo; los medianos que aporten el 25 y los de abajo no; los que ganen menos de 10 mil que no. Pero de 10 mil a 100 mil, 25 por ciento; y de 100 mil para arriba, la mitad y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios y con eso alcanza".