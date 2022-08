AMLO pide celeridad en rescate de mineros atrapados en pozo de Sabinas: Riquelme Solís

Durante de su visita a Sabinas, Coahuila, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió acelerar los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón.

Así lo señaló el gobernador de la entidad. Miguel Riquelme Solís en un comunicado donde refirió que el titular del Ejecutivo federal llamó a mantener la esperanza de encontrar a los trabajadores con vida, de acuerdo con EFE

“Hoy visitó el presidente la zona. Les pidió celeridad a todos los brigadistas, rescatistas, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a todos quienes estamos participando… la celeridad de los trabajos para que podamos ganar tiempo y seguir teniendo esperanza de encontrar los mineros con vida”, indicó.

El mandatario estatal también informó que se analiza la posibilidad de que ya puedan ingresar buzos para continuar con la extracción de agua.

De acuerdo con Riquelme, un estudio realizado con cámaras sumergibles habría mostrado que no hay obstáculos para la siguiente fase en el rescate.

“El equipo técnico instalado en la mina ‘El Pinabete’ ha permitido aumentar la extracción de agua (…) se bombean 350 litros por segundo”, aseveró.

Equipos están enfocados en rescate de mineros: AMLO

Ante el reclamo de los familiares de los trabajadores que están atrapados en una mina en Sabinas, Coahuila, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están enfocados en lograr su rescate.

El mandatario llegó al lugar de la tragedia para realizar un recorrido en la zona, donde fue increpado por los familiares de los mineros que se encuentran atrapados.

Aquí van a estar los técnicos, los especialistas, médicos, psicólogos. Apoyo para las mujeres en todo, ahora lo que importa es el rescate, es lo que más nos importa, es lo más importante de todo, que sea lo más pronto posible, es lo que más me importa Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Junto al presidente @lopezobrador_ en la #mina de carbón 'El Pinabete', dando seguimiento a los trabajos coordinados para el rescate de los mineros. pic.twitter.com/7QAsBHiSuJ — Miguel Riquelme (@mrikelme) August 7, 2022

No obstante, aclaró que eso no implica que no haya justicia, pero apuntó que primero se debe priorizar el rescate.

“Sí, primero el rescate y despreocúpense de lo otro que va a haber justicia. No nos vamos a olvidar, vamos a ayudar siempre. Vamos primero al rescate, es lo que más nos importa, lo demás es justicia y va a haber justicia”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal hizo un recorrido por la zona del rescate, donde los familiares de las víctimas se le acercaron para increparlo por las fallas en las labores de rescate.

“¡No se olvide de los niños, aquí estamos, ya han pasado tragedias!" y "¡Acá estamos los afectados!", reclamaron.

El mandatario federal realizó un recorrido de aproximadamente 30 minutos en la región, acompañado por, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, así como elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.