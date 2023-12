AMLO y políticos lamentan muerte de Armando Guadiana

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del senador coahuilense Armando Guadiana Tijerina, ocurrido esta madrugada en Monterrey, y expresó sus condolencias a familiares y amigos, quien, dijo, “supo respetarme” a pesar de las diferencias que tenían.

“Mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana; lamentamos mucho su muerte, le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación, les enviamos nuestro abrazo cariñoso.

“Les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos, muchos amigos de Armando en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en todos lados. Un abrazo a todos sus familiares, lo lamentamos mucho”, señaló el mandatario en la conferencia mañanera.

Recordó que tuvo la oportunidad de conocerlo y llevar a cabo recorridos por la zona carbonífera y todo el estado de Coahuila, de donde era originario el legislador. “Tuve la oportunidad de conocerlo, estuvimos juntos, nunca chocamos y teníamos diferencias pero nos respetábamos, él supo respetarme, yo también”, destacó AMLO.

López Obrador recordó que cuando se presentó la elección de Coahuila, recientemente, Guadiana declaró en contra de Morena y de él mismo, por lo que al interior del partido se propuso dejarlo fuera de la contienda interna.

“En ese entonces yo todavía participaba activamente, en los tiempos libres, en las decisiones del movimiento al que milito, en el movimiento del que soy parte, y me preguntaron por qué no se le dejaba afuera en la encuesta, y dije que no, a nadie hay que dejar afuera. Ganó la encuesta”, explicó AMLO.

El Presidente opinó que quien gana una encuesta es porque el pueblo quiere, y esa es la regla que se debe respetar.

Xóchitl Gálvez y senadores lamentan deceso de Armando Guadiana

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, lamentó el deceso del senador Armando Guadiana.

A través de sus redes sociales, reconoció al hombre “chambeador” y al buen ser humano con el que compartió diversos momentos en la Cámara alta.

“Armando Guadiana fue un hombre sencillo, chambeador y, sobre todo, un buen ser humano. En los años que fuimos compañeros en el Senado construimos una gran y sincera amistad. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Fuerte abrazo para sus familiares y amigos”, expresó.

A las condolencias por el deceso del senador Armando Guadiana se sumaron otros políticos en la Cámara alta, como el coordinador de la bancada, Eduardo Ramírez.

También en sus redes sociales se despidió de quien describió como un hombre de convicciones y carisma.

“Con profunda tristeza damos el último adiós a nuestro querido amigo y senador con licencia Armando Guadiana Tijerina. Fue un hombre de fuertes convicciones, carisma y amor por #Coahuila. Enviamos un sentido pésame a su familia y amigos por tan irreparable pérdida”, compartió el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

También la senadora de Morena, Citlalli Hernández, envió sus condolencias a los familiares del senador por Coahuila, de quien destacó el compromiso que el político coahuilense mostró para respaldar la transformación promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Con dolor me entero del fallecimiento de nuestro amigo y compañero, el Senador Armando Guadiana. Mis condolencias más sinceras a sus familiares y amigos. Mi reconocimiento siempre por su compromiso con el movimiento. Desde 2017, cuando era difícil encontrar candidatos, pude estar en su campaña desde cerca y me consta su voluntad de respaldar a @lopezobrador_ y abonar a la transformación”, publicó en sus redes sociales.

Morenistas lamentan muerte de Armando Guadiana

Diversos liderazgos y actores políticos pertenecientes al movimiento de la Cuarta Transformación lamentaron la muerte del senador Armando Guadiana.

La precandidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, envió sus condolencias a la familia del excandidato a gobernador de Coahuila, a quien, dijo, recordará “con cariño su franqueza, simpatía y la decisión de apoyar la transformación en momentos definitorios. Hasta siempre querido Armando”.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado se pronunció en el mismo sentido y mencionó que el trabajo del senador por Coahuila y México “perdurará”.

El gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional del partido guinda, Alfonso Durazo, lo destacó como un promotor de la transformación en la región norte del país.

