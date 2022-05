AMLO presentará recurso contra suspensión definitiva del Tramo 5 del Tren Maya

El gobierno federal impugnará la decisión del juez primero de Distrito, con sede en Mérida, Yucatán, que otorgó un amparo contra la construcción del Tren Maya, anunció el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a acudir a otra instancia o se van presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra; son pseudoambientalistas, financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y gobiernos extranjeros. Vamos a poder cumplir", dijo AMLO en la mañanera de este martes.

También dijo que existe una doble interpretación por parte de los jueces, pues hay un decreto que permite a las empresas llevar a cabo los trabajos, aun sin contar con los permisos necesarios para ello.

leer más PRD celebra suspensión definitiva a tramo 5 del Tren Maya

"Vamos a continuar con todo el procedimiento legal como no es mucho el tramo, aunque este parada la obra vamos a reiniciar y recuperar tiempo", dijo el mandatario.

Añadió que a pesar de los esfuerzos de estas organizaciones a las que califico de pseudoambientalistas incluso algunos pagados por Estados Unidos, señalo que "vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente y de la nación".

El Presidente destacó que en la zona en litigio representa grandes intereses económicos, pues se ubica el parque de diversiones Xcaret y la la empresa Calica, filial de la estadounidense Vulcan, quienes han recurrido a muchas estrategias para frenar el Tren Maya, incluyendo la contratación de artistas o como en este caso ambientalistas.

Clic aquí para reproducir video Imagen: La Razón de México

lemm.