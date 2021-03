AMLO: los presidentes no somos dioses, tenemos cosas reprochables y buenas

Los presidentes tenemos cosas buenas y también reprochables porque somos seres humanos no dioses, afirmó Andrés Manuel López Obrador desde Cuatro Ciénegas, Coahuila, cuna del ex mandatario del país Venustiano Carranza, a quien calificó como un gran presidente, muy bueno.

El titular del Ejecutivo federal destacó que Carranza "tiene como todos los presidentes sus fallas porque la perfección sólo corresponde al creador. Los seres humanos, todos, tenemos cosas buenas y también cosas reprochables; somos seres humanos no somos dioses".

Al encabezar el programa "Acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas", advirtió que es importante separar el poder económico del poder político, así como Benito Juárez sacó a la iglesia del Estado porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

Estamos luchando por separar al poder económico del poder político para que el gobierno no esté al servicio de una minoría, porque en el neoliberalismo durante 36 años, tenía acaparado el gobierno, estaba tomado, secuestrado el gobierno reiteró.

te puede interesar AMLO critica uso excesivo de agua para producir cerveza y leche

López Obrador ejemplificó que en el caso del manejo del agua eran los empresarios más influyentes los que ponían al director de la Comisión Nacional del ramo.

"Así estábamos y ahora no. La directora de la Conagua es una investigadora, científica, además de que le tiene mucho amor al agua, que no se va a vender, no está al servicio de un grupo de interés creado, está para proteger a todos y cuidar el agua", confió.

Todo esto, añadió el Presidente de la República, se tiene que convertir en costumbre, en hábito, para que los gobernantes representen al pueblo y protejan a todos.

AMLO dio un repaso a la historia sobre la vida de Carranza, del general Mariano Escobedo, el apóstol de la democracia Francisco I. Madero, así como de las acciones de Porfirio Díaz y su dictadura.

"Qué más podemos hablar de Carranza, pues fue él quien llevó a cabo la abolición de la esclavitud. Eso se sabe poco porque nos quedamos con la idea de que la esclavitud se abolió en 1810, y no es así.

"El cura Hidalgo emitió un decreto para abolir la esclavitud, pero en 1900 se mantuvo la esclavitud y es hasta 1914 que los constitucionalistas empiezan a emitir decretos en cada estado para abolir la esclavitud", puntualizó.