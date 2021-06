AMLO prevé 200 hospitales IMSS Bienestar al final de su sexenio

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que el sistema IMSS Bienestar aumentará a 200 hospitales al finalizar el sexenio, con el objetivo de apoyar a la gente más pobre del país, así como a las personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

Durante la inauguración de la ampliación del Hospital Rural San Quintín en Baja California, el mandatario federal dijo: “Hoy anuncio que de 80 hospitales vamos a llegar a 200 IMSS Bienestar al finalizar el Gobierno. Los hospitales servirán para atender a la gente más pobre como lo merece, que la atención sea de primera, que estos hospitales estén a la par de los mejores privados de Baja California, México y el mundo”, aseveró.

López Obrador acusó que anteriormente, se enviaba el dinero del presupuesto al sector salud a los estados, pero los gobernadores decidían qué hacer con el recurso, además que en muchas ocasiones era utilizado para otras cosas.

El dinero se enviaba y se desviaba, o llegaba el dinero y se compraba medicina con intermediarios con gente acostumbrada a la corrupción y se pagaba carísimo por los materiales de curación y los equipos, Había políticos que se dedicaba a hacer su agosto y en los hospitales no había abasto, pero ya no queremos eso; no queremos que se rescate un hospital y que lo siga manejando con los mismos vicios el Gobierno estatal